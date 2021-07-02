Двое детей и бабушка погибли, упав в выгребную яму в Алматы

АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - 30 июня в поселке Абай под Алматы, упав в уличный туалет, погибли брат с сестрой и их бабушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ГУ "РОСО МЧС РК" первой в яму уличного туалета упала девочка 2020 года рождения. Ее брат 2009 года рождения, желая помочь попытался самостоятельно вытащить сестру.

Увидев происходящее, бабушка и отец детей тоже пытались их спасти. Девочка захлебнулась. Выжить удалось только отцу: его извлекли до приезда спасателей и передали медикам скорой медицинской помощи. Спасатели извлекли мальчика и бабушку, но помочь им уже не удалось", - рассказали в ведомстве.

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