Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. 26 ИЮЛЯ - В результате ДТП в Кызылординской области сегодня ночью погибли пять человек, в том числе двое детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в 02.42 на 1713-м километре автодороги Самара - Шымкент, в селе Тан Жалагашского района. В результате столкновения на месте происшествия скончались 27-летний водитель Toyota Camry, 42-летний водитель Daewoo-NEXIA и пассажиры Daewoo - жители Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. Всего погибло пять человек, из них два ребенка шести и десяти лет, сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области.

На место происшествия выезжали 6 сотрудников ДЧС, 4 сотрудника трассового медико-спасательного пункта "Жосалы", две бригады скорой помощи, а также 15 сотрудников районного отдела полиции на шести автомашинах.

ДЧС призывает строго соблюдать правила дорожного движения и не забывать о правилах безопасности на дороге. При отсутствии крайней необходимости водителей призывают не выезжать в дальнюю дорогу в ночное время.