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Двое жителей Алматинской области отравились парами легковоспламеняющейся жидкости на АЗС

13.07.2021 8317
Двое жителей Алматинской области отравились парами легковоспламеняющейся жидкости на АЗС
Фото ДЧС
ТАЛДЫКОРГАН. 13 ИЮЛЯ - 13 июля в 12.47 в одном километре от села Нарынкол Райымбекского района Алматинской области на территории недействующей с 2008 года автозаправочной станции, при проведении расчистки тридцатитонной пустой емкости, получили отравление парами легковоспламеняющейся жидкости двое мужчин 1971 и 1987 годов рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время обеденного перерыва один из мужчин начал расчищать емкость и потерял сознание от отравления парами легковоспламеняющейся жидкости. Второй мужчина, вернувшись с обеда, бросился ему на помощь. При помощи веревки вытащил напарника, но при этом сам получил отравление и потерял сознание в емкости, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 
Прибывшие на место сотрудники ДЧС спустились в емкость в специальных дыхательных аппаратах и вызволили мужчину при помощи спасательного каната. Оба человека незамедлительно были доставлены в отделение реанимации центральной районной больницы Райымбекского района в состоянии средней тяжести.
 
По информации ДЧС, сейчас состояние обоих пострадавших оценивается как стабильное.
 

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