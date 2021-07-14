Двое жителей Алматинской области отравились парами легковоспламеняющейся жидкости на АЗС

Фото ДЧС

ТАЛДЫКОРГАН. 13 ИЮЛЯ - 13 июля в 12.47 в одном километре от села Нарынкол Райымбекского района Алматинской области на территории недействующей с 2008 года автозаправочной станции, при проведении расчистки тридцатитонной пустой емкости, получили отравление парами легковоспламеняющейся жидкости двое мужчин 1971 и 1987 годов рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время обеденного перерыва один из мужчин начал расчищать емкость и потерял сознание от отравления парами легковоспламеняющейся жидкости. Второй мужчина, вернувшись с обеда, бросился ему на помощь. При помощи веревки вытащил напарника, но при этом сам получил отравление и потерял сознание в емкости, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Прибывшие на место сотрудники ДЧС спустились в емкость в специальных дыхательных аппаратах и вызволили мужчину при помощи спасательного каната. Оба человека незамедлительно были доставлены в отделение реанимации центральной районной больницы Райымбекского района в состоянии средней тяжести.

По информации ДЧС, сейчас состояние обоих пострадавших оценивается как стабильное.

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