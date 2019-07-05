Павлодар. 4 июля. Kazakhstan Today - Двухлетняя девочка упала в уличный туалет в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

3 июля в 13.25 поступило сообщение о том, что по адресу: Алматинская, 22 в Павлодаре в дворовый туалет упала двухлетняя девочка. На место выехали одна единица техники и четыре спасателя", - рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, пишет pavlodarnews.kz .

Спасатели вскрыли пол туалета. Спустившись вниз при помощи альпинистского снаряжения, они достали ребенка и его передали медикам.

По первой категории срочности бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через восемь минут после поступления вызова. Ребенок 2017 года рождения госпитализирован в соматическое отделение детской областной больницы", - сообщили в управлении здравоохранения.

Сколько времени ребенок находился в яме туалета, неизвестно.

Как уточняет портал, на этой неделе в колодец по улице Российской упал 12-летний мальчик.

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