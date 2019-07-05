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Двухлетняя девочка упала в уличный туалет в Павлодаре

04.07.2019, 09:07 105760
Двухлетняя девочка упала в уличный туалет в Павлодаре
Павлодар. 4 июля. Kazakhstan Today - Двухлетняя девочка упала в уличный туалет в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.
 

3 июля в 13.25 поступило сообщение о том, что по адресу: Алматинская, 22 в Павлодаре в дворовый туалет упала двухлетняя девочка. На место выехали одна единица техники и четыре спасателя", - рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, пишет pavlodarnews.kz.

 
Спасатели вскрыли пол туалета. Спустившись вниз при помощи альпинистского снаряжения, они достали ребенка и его передали медикам. 
 

По первой категории срочности бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через восемь минут после поступления вызова. Ребенок 2017 года рождения госпитализирован в соматическое отделение детской областной больницы", - сообщили в управлении здравоохранения.

 
Сколько времени ребенок находился в яме туалета, неизвестно. 
 
Как уточняет портал, на этой неделе в колодец по улице Российской упал 12-летний мальчик.
 
Напомним, ранее в Актобе с высоты 8-го этажа выпал и насмерть разбился двухлетний ребенок. А в селе Долинка Карагандинской области на 12-летнего мальчика во время игры упал бетонный забор, ребенок погиб.
 

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