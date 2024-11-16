15.11.2024, 13:37 13866

Фура чуть не въехала в стену школы в Уральске

Жертв и пострадавших нет
,Уральск. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель фуры не справился с управлением и чуть не протаранил стену школы в Уральске, сообщает департамент полиции Западно-Казахстанской области.

14 ноября в 21.10 часов в Уральске произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель транспортного средства Scania с полуприцепом, двигаясь по ул. Мендалиева, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на стоящее транспортное средство марки Нуundai 130, после чего, проехав вперед допустил наезд на металлическое ограждение, заехал во двор СОШ № 36 и остановился у стены. Визуального повреждения здания школы не обнаружено", - рассказали в департаменте.


Водителя большегруза доставили в больницу в бессознательном состоянии. Он госпитализирован в нейроинсультное отделение.
 
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Теги:ДТППроисшествиеУральскшколафура

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15.11.2024, 16:53 10321

На ГРЭС-1 в Экибастузе отключили энергоблок  Дополнено

Неполадки были обнаружены еще 12 ноября
На ГРЭС-1 в Экибастузе отключили энергоблок
Фото: Пресс-служба правительства РК
Экибастуз. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ГРЭС-1 приостановлена работа энергоблока № 3, сообщили в пресс-службе "Самрук-Энерго".

Работу блока приостановили сегодня в 4.00.

Как сообщили в пресс-службе компании, еще 12 ноября в ходе обхода и осмотра оборудования было выявлено пыление по стволу дымовой трубы № 1 в районе слуховых окон.



Для установления причин пыления и осмотра дымовой трубы было решено отключить энергоблок № 3. Этим займутся специализированные организации.

Окончательные причины пыления установят по результатам обследования. На основании проведенного анализа будет разработан план необходимых мероприятий", - добавили в пресс-службе "Самрук-Энерго".


Дополнено 15.11.2024, 18.15

В Министерстве энергетики Казахстана назвали причину остановки энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС-1.

Произошел кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы № 1 ТОО "Экибастзская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией. Для обеспечения электроснабжения заблаговременно было организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны", - проинформировали в ведомстве.


Подчеркивается, что на электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается.
 
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Теги:ГРЭСЭкибастузОтключение
15.11.2024, 14:26 12996

В ДТП на трассе в Карагандинской области погибли два ребенка и пятеро взрослых

По предварительной версии, причиной аварии стал гололед
В ДТП на трассе в Карагандинской области погибли два ребенка и пятеро взрослых
Фото: ДП Карагандинской области
Караганда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Алматы - Екатеринбург водитель автомобиля не справился с управлением и машина упала в кювет. Погибли семь человек, двое из которых - дети.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, ДТП произошло 15 ноября в 10.00 на трассе Алматы - Екатеринбург, в двух километрах от поселка Курминка. По предварительный данным, водитель автомобиля "Тойота Альфард" не справился с управлением из-за гололеда и допустил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель и его 6 пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. 12-летняя пассажирка доставлена в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.
 
15.11.2024, 08:33 17366

Взрыв произошел на АЗС в Кызылординской области

Пострадал один человек
Взрыв произошел на АЗС в Кызылординской области
Фото: МЧС РК
Кызылорда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Шиелі Кызылординской области произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением и переходом огня на близ стоящее двухэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Огнеборцы, параллельно охлаждая рядом стоящий 20-тонный резервуар с бензином для предотвращения его последующего взрыва от высокой температуры, ликвидировали пожар на площади 360 квадратных метров", - проинформировали в министерстве.


В результате происшествия в состоянии средней степени тяжести госпитализирован работник АЗС 1991 года рождения.
 
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Теги:ПожарКызылординская областьАЗС
14.11.2024, 17:10 29016

В воинской части на юге Казахстана погиб офицер

Возбуждено уголовное дело
В воинской части на юге Казахстана погиб офицер
Фото: кадр из видео Минобороны
Талдыкорган. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из воинских частей Жаркентского гарнизона погиб офицер, сообщает пресс-служба Сухопутных войск РК.

14 ноября текущего года в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее курсант Пограничной академии КНБ погиб в Алматы.
 
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Теги:ГибельвоенныеЖетысуская область
11.11.2024, 16:48 74276

Мать и сын погибли при пожаре в Атырауской области

В помещении рухнул потолок, и они оказались в ловушке
Атырау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 66-летняя женщина и ее 35-летний сын заживо сгорели при пожаре частного дома в селе Акколь.

Трагедия произошла в селе Акколь Курмангазинского района Атырауской области. Огонь вспыхнул в пристройке к жилому дому. По неофициальным данным, мать пыталась спасти сына, который заболевал психическим расстройством. В результате пожара в помещении рухнул потолок, и они оказались в ловушке. Остальных несовершеннолетних детей вытащили из горящего дома из окон. Спасти мать и сына не успели", - сообщает сетевое издание ATYRAU ONLINE.


В ДЧС Атырауской области рассказали, что в пожаре, который возник ранним утром, погибли 66-летняя мать и ее 35-летний сын. 58-летний глава семейства с ожогами обеих рук и 5-летняя внучка с признаками отравления дымом госпитализированы в районную больницу.

Причины возгорания выясняются.
 
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Теги:ПожарПогибшие
10.11.2024, 09:29 103971

Три туриста из Казахстана пострадали в аварии с автобусом в Египте

Три туриста из Казахстана пострадали в аварии с автобусом в Египте
Фото: cairo24.com
Каир. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Три казахстанца пострадали в результате аварии с автобусом в египетском Рас-Сидре на Южном Синае.

Всего в ДТП пострадал 41 человек, сообщает cairo24.com. В их числе: 3 казахстанца, 31 турист из России и Украины, 3 гражданина Азербайджана и 4 гражданина Египта. По данным источника, автобус перевернулся.

cairo24.com

Машины скорой помощи немедленно выдвинулись к месту сообщения, чтобы доставить пострадавших в больницу", - пишет сайт.


О состоянии пострадавших пока неизвестно.
 
09.11.2024, 19:35 118236

В Актау пожарные спасли четверых детей  

В Актау пожарные спасли четверых детей
Актау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Спасателям удалось эвакуировать четверых детей, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Используя трехколенную лестницу, пожарные вывели из задымленной квартиры четверых детей 2009, 2012, 2020, 2024 годов рождения", - говорится в сообщении.



В МЧС уточнили, что пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее в Костанайской области при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей из одной семьи. Аким региона пообещал организовать пострадавшей семье помощь и приобрести новое жилье со всей необходимой техникой.  
 
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Теги:ПожардетиСпасатели
09.11.2024, 16:24 115811

Житель Актобе нарушил ПДД более 300 раз за два месяца  

Сумма штрафов составляет около 11,5 млн тенге
Житель Актобе нарушил ПДД более 300 раз за два месяца
Фото: polisia.kz
Актобе. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала местного жителя, нарушившего правила дорожного движения 308 раз за два месяца, сообщает Polisia.kz.

35-летний местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ-2114 с иностранными номерами, неоднократно превышал разрешенную скорость на улицах города. Сумма штрафов составляет около 11,5 млн тенге. Автомобиль помещен на специальную стоянку", - проинформировали в полиции.



Ранее в Атырауской области суд вынес приговор задавившему подростка полицейскому.
 
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Теги:ПДДНарушенияЗадержание

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