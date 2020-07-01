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Газовый баллон взорвался на рынке в Уральске

30.06.2020, 21:22 6643
Уральск. 30 июня. Kazakhstan Today - Пожар произошел 30 июня, в 18.10, на рынке "Айгуль", передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", в одном из контейнеров находились три газовых баллона, один из которых взорвался. Начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев отметил, что он, скорее всего, был пустой, так как взрыв был небольшой.
 
Вызов о пожаре на рынке поступил в 18.10, горели два контейнера открытым пламенем.
 

Своевременное прибытие наших подразделений помогло локализовать два контейнера со строительными материалами. Опасность представляло то, что рядом находится рынок "Золотая чаша". Сейчас пожар локализован", - рассказал Жасулан Джумашев.

 
Горели два контейнера, переделанные под кафе, и один контейнер по продаже автомобильных запчастей общей площадью 60 квадратных метров. Огнем поврежден прицеп от легкового автомобиля. 
 
Пожар локализован в 18.30 и ликвидирован в 18.40 силами ДЧС. На месте работали 47 сотрудников и 18 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.
 
Причина пожара, ущерб и виновные устанавливаются.
 

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