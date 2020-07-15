Гибель людей на водоемах - актуальная проблема Туркестанской области

Туркестан. 14 июля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области гибель людей на водоемах на сегодня является одной из самых актуальных проблем, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС региона, за отчетный период погибли 23 человека, из них 11 детей.

12-13 июля произошло несколько несчастных случаев. В частности, 12 июля в селе Акколь Балтакольского сельского округа Отырарского района на реке Сырдарье утонул мужчина 1997 года рождения. Также в этот день в селе Шамши Караконырского сельского округа этого района на реке Арыси нашли тело мужчины 1967 года рождения. По словам очевидцев, покойный был в состоянии алкогольного опьянения, на нем имеется одежда. А 13 июля в городе Арыси в реке утонул молодой человек 1991 года рождения.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области призывает граждан: купаться в водоемах и пляжах только в разрешенных местах; тщательно проверять место купания, общую обстановку, чистоту и глубину воды; не купаться сразу после приема пищи; не оставлять без внимания друг друга и детей на воде.

8 июля в СКО на озере утонул восьмилетний мальчик.

11 июля в Западно-Казахстанской области утонули трое мужчин.

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