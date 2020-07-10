В СКО на озере утонул восьмилетний мальчик

Петропавловск. 9 июля. Kazakhstan Today - Вечером 8 июля на озере Майбалык в Северо-Казахстанской области во время купания в запрещенном месте утонул восьмилетний мальчик, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в группе внутренних и внешних коммуникаций ДЧС СКО, ребенок утонул в 16.30, его тело было извлечено из воды местными жителями в 18.30 того же дня.

Выяснилось, что в жаркий день три мальчика из села (двум из них восемь лет, одному - семь) отправились поплавать в не оборудованном для купания месте с илистым дном, где максимальная глубина составляет 1,5-2 метра. Рядом с опасным местом акимат выставил знак "Купаться запрещено".

В мае сотрудники отдела по ЧС совместно с районным отделом образования провели два урока с учащимися и директорами школ посредством программы "ZOOM". В июне сотрудники отдела по ЧС совместно с местной полицейской службой и волонтерами провели семь профилактических рейдов по несанкционированным местам купания, разъясняя правила поведения на воде и вручая памятки.

С начала года в СКО жертвами чрезвычайных происшествий на воде стали пять человек, из них один ребенок.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства