Годовалый ребенок попал под грузовой поезд в Шымкенте

Шымкент. 3 октября. Kazakhstan Today - Сегодня утром годовалая девочка попала под грузовой поезд в Шымкенте, получив тяжелые травмы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 10.15, на станции Кызылсай - Шымкент под грузовой поезд попала девочка, 2019 года рождения. Ребенок доставлен в Областную детскую больницу в очень тяжелом состоянии, сообщает Otyrar.kz

Отмечается, что инцидент не повлиял на движение других поездов.

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