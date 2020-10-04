Система Orphus

Годовалый ребенок попал под грузовой поезд в Шымкенте

03.10.2020 26542
Шымкент. 3 октября. Kazakhstan Today - Сегодня утром годовалая девочка попала под грузовой поезд в Шымкенте, получив тяжелые травмы, передает Kazakhstan Today. 
 
Сегодня, в 10.15, на станции Кызылсай - Шымкент под грузовой поезд попала девочка, 2019 года рождения. Ребенок доставлен в Областную детскую больницу в очень тяжелом состоянии, сообщает Otyrar.kz.
 
Отмечается, что инцидент не повлиял на движение других поездов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая