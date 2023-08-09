Госсанврач назвала возможные пути заражения ВИЧ пациентов ЦГКБ Алматы
Передача ВИЧ связана с нарушением медицинских манипуляций: инъекции, установка катетера, системы и т.д.
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова рассказал о возможных путях заражения вирусом иммунодефицита человека трех пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.
В реанимационном отделении в силу своего состояния здоровья пациенты получают различные манипуляции. Это и инъекции, и системы, катетеры и так далее. Если смотреть по передаче ВИЧ-инфекции, то как раз она и связана с нарушением каких-то медицинских манипуляций. Сказать, что конкретная манипуляция привела к инфицированию пациентов, к сожалению, комиссия не может… Со стопроцентной уверенностью сказать, что медсестра использовала или не использовала данный шприц, нельзя. Все медицинские манипуляции, которые связаны с нарушением кожных покровов в реанимации, могли произойти. Но сказать, что это было, комиссия не может", - пояснила санврач.
Есмагамбетова отметила, что контролирующие органы не проводят ежедневного контроля.
Для этого существует производственный контроль, должностные инструкции персонала, состав, который должен это контролировать", - добавила Айжан Есмагамбетова.
Напомним, в Алматы завершено эпидрасследование по факту инфицирования вирусом иммунодефицита человека трех пациентов в Центральной городской клинической больнице. По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования трех пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно - с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью. От работы отстранен главный врач ЦГКБ, также уволены по отрицательным мотивам заместитель главного врача по эпидемиологии, заведующий реанимации, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации.
Трех пациентов ЦГКБ, зараженных ВИЧ, выявили в специалисты Центра СПИД Алматы в июне.