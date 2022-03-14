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Из-за непогоды закрыты дороги в ряде регионов Казахстана

13.03.2022, 15:02 4831
Из-за непогоды закрыты дороги в ряде регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - В ряде регионов Казахстана из-за снега, метелей и ограничения видимости введены ограничения на трассах республиканского значения, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на трассах:
 
Екатеринбург - Алматы, с 1291 по 1353 километр, участок поселок Жибек-жолы - граница Карагандинской области;
 
Екатеринбург - Алматы, с 1275 по 1291 километр, участок город Нур-Султан - поселок Жибек-жолы;
 
Екатеринбург - Алматы, с 1003 по 1247 километр, участок город Атбасар - город Нур-Султан;
 
Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, с 16 по 200 километр, участок Нур-Султан - граница Павлодарской области;
 
Нур-Султан - Петропавловск с 18 по 231 километр, участок Нур-Султан - Щучинск;
 
Алматы - Усть-Каменогорск, с 778 по 967 километр, участок город Аягоз - село Калбатау;
 
Екатеринбург - Алматы, с 1291 по 1353 километр, участок граница Акмолинской области до пункта взимания платы (ПВП) Темиртау;
 
Екатеринбург - Алматы, с 1426 по 1446 километр, участок ПВП Темиртау - город Темиртау.
 
Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, с 200 по 254 километр, участок граница Акмолинской области - поселок Шидерты.
 
 "КазАвтоЖол" в случае возникновения внештатных ситуаций рекомендует водителям и пассажирам обращаться в круглосуточный call-центр нацкомпании по короткому номеру 1403.

Напомним, вчера акмолинские спасатели просили жителей области не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью.

Как сообщалось ранее, дождь и снег ожидаются 13 марта на большей части территории Казахстана.
 

новости по теме

В Петропавловске при пожаре погибли 5 человек

13.03.2022, 13:26 6556
В Петропавловске при пожаре погибли 5 человек
Фото: МЧС РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 МАРТА - Тела 5 человек обнаружили на месте пожара в Петропавловске, сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в 4-квартирном кирпичном жилом доме в проезде Московский (микрорайон Береке). Сообщение о пожаре поступило 13 марта в 01.07 на телефон службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.
 
По прибытии спасателей выяснилось, что в доме горит квартира № 3. Пламенем были охвачены шиферная кровля дома над квартирой и верандой, шел густой дым, что указывало на позднее сообщение о пожаре, уточнили в МЧС РК.
 
В ходе ликвидации пожара в помещении были обнаружены тела трех мужчин, 1960, 1975 и 1979 годов рождения, и 2 женщин, 1960 и 1967 годов рождения. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
 
Как сообщили в МЧС, предварительная причина пожара - распитие спиртных напитков, курение сигарет в постели.
 

Экскаватор упал в Каспий

13.03.2022, 13:00 7556
АКТАУ. 13 МАРТА - Падение экскаватора в Каспий 12 марта запечатлели на видео в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Экскаватор на платформе частной компании ТОО "Semarco" накренило во время забора ковша на территории торгового морского порта Баутино, сообщает lada.kz.
 
На кадрах видно, что водитель экскаватора проводил работы в непогоду.
 
Как уточнили в морском порту Баутино, плавучий экскаватор "Амфибия" упал набок на территории частной компании. Водитель не пострадал.
 
Диспетчеры порта сообщают о том, что в настоящее время они проводят работы по поднятию экскаватора.
 
Стоит отметить, что падение в море заправленной нефтепродуктами машины не способствовало улучшению экологии водоема.

 

С российского самолета поступил сигнал тревоги в небе над Казахстаном в связи с "минированием" судна

13.03.2022, 12:14 8436
С российского самолета поступил сигнал тревоги в небе над Казахстаном в связи с "минированием" судна
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - Пассажирский самолет, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Сочи, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

От ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург - Сочи поступило сообщение о минировании… Объявлял аварийную ситуацию и последовал на Астрахань", - цитирует сообщение представителя МИИР РК РИА Новости.


По его словам, позже аварийную ситуацию отменили, борт полетел в штатном режиме в Сочи.

Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18.50 (15.50 мск) в полном порядке", - заключили в МИИР РК.

 

На дороге Уральск - Таскала - РФ в снежном плену оказались 15 фур

11.03.2022, 19:51 25996
УРАЛЬСК. 11 МАРТА - 11 марта на дороге Уральск - Таскала - РФ на 103-м и 104-м километрах около суток в снежном заторе находятся 15 фур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
У водителей закончились продукты. Расстояние от районного центра - 55 километров, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Снегооуборочная техника ТОО "Казавтодор" движется медленно, так как высота снега более двух метров.
 
Оперативный штаб Таскалинского района решил доставить продукты на специальной технике.
 
 

В горах близ Алматы возможен сход лавин

11.03.2022, 18:36 26711
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" № 5 от 11 марта предупреждает, в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Улкен Алматы в период 12 - 14 марта возможен сход снежных лавин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этой связи ДЧС Алматы и ГУ "Казселезащита" убедительно просят туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин. 
 
Напомним, по рекомендации ГУ "Казселезащита" автодорога, ведущая на Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин. С 9 марта прирост снега составил 30 сантиметров. Сегодня в 9.49 в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход 7 лавин. 
 
Ранее сообщалось, что на Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник.
 

Временно закрыт проезд на Шымбулак по автодороге

11.03.2022, 17:10 27581
Временно закрыт проезд на Шымбулак по автодороге
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - По рекомендации ГУ "Казселезащита" автодорога, ведущая на Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин, сообщили в акимате Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что с 9 марта прирост снега составил 30 сантиметров. Сегодня в 9.49 в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход 7 лавин.
 

Вдоль автодороги Каток "Медеу" - ГЛК "Шымбулак" расположены 11 опасных лавиносборов. Все лавины сходят на указанную автодорогу и представляют реальную угрозу проезжающему автотранспорту и проходящим отдыхающим. С целью недопущения человеческих жертв автодорога на Шымбулак будет временно закрыта как для автотранспорта, так и для пеших туристов", - отметили в акимате. 

 
Ежегодно в весенний период резко увеличивается опасность самопроизвольного схода снежных лавин. Это связано с накоплением большого количества снега в зимний период. Влажный весенний снег неустойчиво залегает на склонах и может в любой момент обрушиться в виде лавины. 
 
В основном весенние лавины сходят в полуденные часы, при глубокой оттепели - круглосуточно. При ухудшении ситуации есть высокая вероятность схода лавин больших объемов.
 
По согласованию с ГУ "Казселезащита" об открытии автодороги будет сообщено дополнительно. 

Ранее сообщалось, что на Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник.
 

На Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник

10.03.2022, 14:38 36316
На Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
АЛМАТЫ. 10 МАРТА - Посетитель горного курорта "Шымбулак", катаясь на лыжах, погиб во время схода снежной лавины в результате столкновения с лавинорезом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ГК "Шымбулак", информация о сходе лавины на участке выше 8 опоры Комби-2 поступила спасателям курорта сегодня в 10.58. Прибывшие в 11.02 на место происшествия спасатели обнаружили на поверхности возле рассекателя лавин мужчину.
 

В 11.05 лыжника откопали без признаков жизни со следами удара головой об угол отбойника. Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания. У мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата", - говорится в сообщении.

 
По информации ГК, в 11.25 посетитель был доставлен в медпункт, где в 11.29 констатировали смерть.
 

Мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где впоследствии при столкновении об угол отбойника он получил травмы головы, несовместимые с жизнью", - пояснили в ГК.

 
Сегодня в ДЧС Алматы также предупредили, что в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен 10 и 11 марта возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
 
В ходе аэровизуального обследования, проведенного специалистами Казселезащиты и ДЧС, установлено, что в высокогорной зоне свыше 3000 метров, в среднегорной зоне, на склонах гор лавиноопасно. 
 
Лавинная опасность сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков. На территории и при входе в грот выставлены предупреждающие щиты "Осторожно! Возможно обрушение ледника!", " Осторожно! Лавиноопасный участок!".
 
Департамент по ЧС убедительно просит туристов:
  • не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин; 
  • не заходить в ледяную пещеру;
  • соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.
 

В Карагандинской области у коров выявлено бешенство

10.03.2022, 09:46 36576
В Карагандинской области у коров выявлено бешенство
КАРАГАНДА. 10 МАРТА - В одном из сел Карагандинской области ввели экстренные карантинные ограничения в связи с выявлением бешенства у КРС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
У животных стали замечать хриплое мычание, паралич конечностей, слюнотечение и шаткую походку. Бешенство подтвердили в столичной лаборатории, сообщает телеканал КТК
 
В крестьянском хозяйстве, где выявили опасный диагноз, уже запретили ввоз и вывоз мясной и молочной продукции. Людей, проживающих на ферме, также попросили следить за своим здоровьем, поскольку бешенство передается и человеку. 
 
Появление смертельной болезни ветеринары связывают с укусом диких животных.
 

Скотину, которая пала, это четыре головы в возрасте от 2 до 5 лет, мы сожгли. В самом селе сейчас проводится обязательная вакцинация из средств республиканского бюджета. Причина возникновения бешенства - укус дикого животного. Также владельцам павших коров будет выплачена компенсация в зависимости от возраста, это от 100 до 300 тысяч тенге", - сообщил руководитель областной инспекции Комитета ветеринарного контроля МСХ РК Данияр Мергазин.

 

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