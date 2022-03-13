Акмолинские спасатели просят не выезжать в дорогу в связи с плохой погодой

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НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Акмолинские спасатели просят жителей области не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с ухудшением погодных условий наиболее сложная обстановка складывается на автодорогах вокруг города Нур-Султан", - сообщает пресс-служба ДЧС области.
Из-за метели и плохой видимости закрыты следующие направления:
- от Нур-Султана до села Дамса Шортандинского района;
- от Нур-Султана до Темиртау;
- от Державинска до границы Костанайской области.
По информации ДЧС, в ближайшие сутки в области будет действовать штормовое предупреждение. Ожидается выпадение снега, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушивайтесь к прогнозам синоптиков, не игнорируйте СМС-сообщения, рассылаемые службой спасения "112". Оперативную информацию о закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или позвонить в сall-центр на номер 1403", - предупредили спасатели.
Напомним, вчера в ЗКО на дороге Уральск - Таскала - РФ в снежном плену оказались 15 фур.