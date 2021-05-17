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Из горящего здания в Алматы спасли семь человек

16.05.2021 5563
АЛМАТЫ. 16 МАЯ - В Алатауском районе Алматы в воскресенье, 16 мая, произошел пожар, спасли семь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожар произошел в микрорайоне Карасу 16 мая, около 6 часов утра. На первом этаже расположено помещение с мотоциклами, на втором - помещение микрофинансовой организации, на третьем - мансарда под офис.
 

Быстрому распространению пожара способствовала высокая пожарная загрузка в мебельном цехе цокольного этажа. В помещениях образовался плотный едкий дым, высокая температура, что заблокировало пути эвакуации. Пламя угрожало охватить все здание", - сообщили изданию inAlmaty в пресс-службе городского ДЧС.

 
В ходе тушения эвакуировали семь человек. 
 

Первым на месте пожара оказался проезжавший мимо сотрудник ДЧС Алматы. Несмотря на свободное от несения службы время, Александр Чистяков незамедлительно приступил к спасению людей. До прибытия первых пожарных подразделений он и еще трое очевидцев сорвали решетку с окна цокольного этажа и помогли выбраться мужчине, затем эвакуировали припаркованные машины, мешающие проезду техники", - добавили в ДЧС.

 
В ходе тушения пожара задействованы 41 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки.
 

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