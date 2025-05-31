30.05.2025, 11:11 48886
Казахстанец с бензопилой бросался на машины и людей на заправке в ЗКО
Фото: depositphotos.com
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Уральск. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец с бензопилой бросался на машины и людей на автозаправке в Западно-Казахстанской области, сообщает портал "Мой город".
В ночь на 30 мая около 00.30 в полицию Бурлинского района поступил звонок: на АЗС "Нефтэк" мужчина с бензопилой вел себя агрессивно - бросался на машины и людей. На место выехали полицейские и задержали 36-летнего нарушителя", - говорится в сообщении.
В полиции Бурлинского района заявили, что казахстанца доставили в центр временной адаптации и детоксикации. Сейчас решается вопрос о его помещении в областной центр психического здоровья.
Напомним, в прошлом году неизвестные распылили перцовый баллончик на алматинском Арбате.
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31.05.2025, 14:58 10326
Взрыв на АЗС в Кульсары: троих пострадавших перевели в областную больницу
Фото: акимат Атырауской области
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Атырау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов и представители ДЧС навестили пострадавших от пожара на автозаправочной станции в Кульсары и ознакомились с их состоянием, сообщает пресс-служба акимата региона.
Всего в результате пожара пострадали 16 человек. По состоянию на 31 мая 5 человек продолжают лечение в районной больнице, 6 человек были отпущены домой для амбулаторного лечения, еще 3 пациента переведены в областную больницу.
В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь 5 пациентам в возрасте от 25 до 75 лет. Площадь ожогов составляет от 5 до 22 процентов. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет", - сообщил директор Жылыойской районной больницы Асулан Абдрахманов.
По поручению акима Атырауской области 30 мая в Кульсары были направлены 4 врача из Атырау для оказания помощи пострадавшим.
По предварительной информации представителей ДЧС Атырауской области, взрыв произошел в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.
В настоящее время для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС", - сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Нариман Утешов.
Заместитель акима области Кайрат Нуртаев совместно с представителями местных органов посетил дома двух погибших в результате инцидента и выразил соболезнования их родным и близким. Со стороны акимата Жылыойского района семьям погибших будет оказана необходимая помощь.
Напомним, в городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции.
31.05.2025, 09:23 19431
Увеличилось число пострадавших при взрыве на АЗС в Атырауской области
Фото: скриншот
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Атырау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В результате мощного взрыва, произошедшего в Кульсары на автозаправочной станции, погибли двое сотрудников АЗС, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
Это супруги, находившиеся в момент взрыва на рабочем месте. 43-летний мужчина находился внутри цистерны, когда прогремел взрыв. Его супруга, 40-летняя женщина, в это время была внутри здания заправки. Оба скончались на месте.
Пожар локализован в 20.15, ликвидирован в 21.47. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек.
Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Напомним, в городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции.
30.05.2025, 20:28 37121
Двое погибли, 12 пострадали: взрыв произошел на АЗС в Атырауской области Дополнено
Фото: ДЧС Алматы
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Атырау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
Как сообщили в акимате Жылыойского района, на месте происшествия сразу же начались аварийно-спасательные работы.
На данный момент пожарные подразделения продолжают борьбу с возгоранием" - сообщили в районном акимате.
Дополнено 30.05.2025, 20.34
На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства в составе 60 человек и 10 единиц техники ДЧС и НГПС.
Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны.
По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. Площадь и причина пожара устанавливаются", - сообщили в ДЧС.
Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба в связи с возгоранием и взрывом на автозаправочной станции "Ниет" в Кульсары.
Дополнено 30.05.2025, 20.43
К настоящему моменту известно о 14 пострадавших, из них двое скончались. Остальные получили ожоги и травмы различной степени тяжести.
Все они были доставлены в центральную больницу Жылыойского района, однако по мере поступления новых пострадавших и ухудшения состояния некоторых из них из города Атырау в Кульсары были направлены дополнительные бригады медицинских специалистов и оборудование для экстренной помощи.
Состояния пациентов разные. У одних - ожоги, у других - множественные травмы. Всем оказывается необходимая помощь. Медперсонал работает в усиленном режиме", - сообщили в акимате.
29.05.2025, 17:10 72021
Прилетевшую из Сеула казахстанку задержали за скандал на борту самолета
Фото: ДП на транспорте
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы задержана пассажирка, нарушившая правила поведения на борту международного авиарейса, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
По данным ведомства, 23-летняя жительница Туркестанской области во время полета вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа.
После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции. По результатам рассмотрения дела она привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна", - уточнили в ДП на транспорте.
В ведомстве добавили, что с начала текущего года транспортные полицейские выявили и привлекли к ответственности 207 правонарушителей, в том числе:
- за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 127 фактов;
- за курение на борту самолета - 50 фактов;
- за мелкое хулиганство - 13 фактов и т.д.
В департаменте напомнили, что деструктивное поведение создает угрозу безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпании.
Напомним, в феврале самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане за то, что он ударил стюардессу и заявил о бомбе на борту.
29.05.2025, 14:55 76401
В страшном ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли четыре человека
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На 44-м километре автодороги Алматы - Бишкек 28 мая около 18.00 произошло смертельное ДТП, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Предварительно установлено, что 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовой автомашиной марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Вышедший из-под контроля прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Geely, а последняя по инерции с автомобилем KIA Sportage. В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely", - проинформировали в департаменте полиции Алматинской области.
В настоящее время проводится всестороннее расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
28.05.2025, 15:40 100976
Для расследования аварии на шахте "Болашак" создана комиссия
Фото: Depositphotos
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Актобе. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов поручил создать комиссию по расследованию аварии на шахте "Болашак" в Актюбинской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Комиссии предстоит установить обстоятельства и причины аварии. В связи с повторяющимися выбросами водорода и в целях обеспечения безопасности работников было принято решение о временной приостановке всех работ на шахте.
В МЧС отметили также необходимость привлечения научно-исследовательских институтов по изучению вопроса выделения водорода и других сопутствующих газов, их влияния на безопасность ведения работ.
Напомним, что 26 мая на добычном блоке шахты "Болашак" Донского ГОКа произошел выброс водорода с последующим возгоранием. В результате происшествия трое сотрудников получили ожоги различной степени тяжести.
28.05.2025, 11:34 107801
Похищенная невеста погибла в смертельной аварии в Алматинской области
По предварительным данным, аварию спровоцировали участники кортежа
Фото: скрин видео
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Конаев. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Похищение невесты закончилось смертельным ДТП в Алматинской области, сообщает телеканал КТК.
На трассе столкнулись две иномарки. От удара одна из легковушек опрокинулась. Девушка погибла на месте", - пишет источник.
По данным телеканала, колонна автомобилей ехала после обряда похищения по БАКАД.
По предварительным данным, именно участники кортежа спровоцировали аварию.
Предположительно, одна иномарка обгоняла другую. В итоге, KIA случайно задела Mercedes. От удара авто, где находились будущие молодожены, опрокинулось. Жениха и двоих пассажиров с травмами доставили в больницу. А вот 20-летнюю невесту спасти не удалось", - говорится в информации.
Полиция завела уголовное дело.
Вследствие ДТП один из пассажиров Mercedes Benz скончался на месте. Водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы в больницу. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в ДП Алматинской области.
Ранее в ЗКО три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей.
27.05.2025, 20:17 121021
Жители Жетысуской области ощутили подземные толчки
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Талдыкорган. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 мая в 19.45 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения располагается на территории Казахстана в 336 км на северо-восток от Алматы в Жетысуской области.
Расчетная интенсивность составила с/ст Капал-Арасан 2 балла.
Напомним, 25 мая жители Жамбылской области ощутили подземные толчки силой 2 и 3 балла. В этот же день жители Восточно-Казахстанской области почувствовали землетрясение силой два балла.
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