Казахстанец с бензопилой бросался на машины и людей на заправке в ЗКО   

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Атырау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В результате мощного взрыва, произошедшего в Кульсары на автозаправочной станции, погибли двое сотрудников АЗС, сообщает Telegram-канал - В результате мощного взрыва, произошедшего в Кульсары на автозаправочной станции, погибли двое сотрудников АЗС, сообщает Telegram-канал Atyrau online.





Это супруги, находившиеся в момент взрыва на рабочем месте. 43-летний мужчина находился внутри цистерны, когда прогремел взрыв. Его супруга, 40-летняя женщина, в это время была внутри здания заправки. Оба скончались на месте.





Пожар локализован в 20.15, ликвидирован в 21.47. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек.





Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.



