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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения

17.12.2022, 15:52 25406
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения
Фото: Depositphotos
Эпицентры расположены на территории Кыргызстана и Таджикистана
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 17 декабря, казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясение.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 17 декабря в 13 час. 42 мин. 10 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 248 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.0. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

В 09 час. 26 мин. 57 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 755 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.7. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации

18.12.2022, 09:59 4076
Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации
Фото: Polisia.kz
У большинства пострадавших ушибы и переломы.
Актобе. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук опрокинулся автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей. Один ребенок погиб на месте происшествия, четверо - в очень тяжелом состоянии.

17 декабря на 68-м км автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло опрокидывание автомобиля Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района. В салоне находилось 11 человек, в том числе 9 детей 2010-2011 годов рождения, ехавших из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу", - сообщил заместитель начальника УМПС департамента полиции Актюбинской области Айдос Кулжанов.


По его словам, в результате ДТП 1 ребенок погиб на месте, 8 детей госпитализированы.

В областной детской больнице Актобе рассказали о состоянии пострадавших детей. Отмечается, что у большинства ушибы и переломы.

С 12 часов нам доставили 8 детей с места ДТП на трассе Актобе - Шубаркудук в районе Карахобды. Состояние 4 пострадавших средней тяжести, 4 - в очень тяжелом состоянии. Четыре ребенка госпитализировали в реанимацию. Одного оперировали. Второго оперируют. Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевой хирург и реаниматологи. Для усиления вызвали завотделениями, хирургов, травматологов, нейрохирургов. Детей дообследуют, оказывают интенсивное лечение. Врачи поддерживают связь с родителями, сообщают им о состоянии детей и о том, какая помощь им оказывается", - цитирует газета "Диапазон" главного врача ОДБ Ербола Джапахова.


Дело находится на особом контроле акима области Ералы Тугжанова. Пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время по данному происшествию ведется расследование. С пострадавшими и их родными работают психологи. Им будет оказана всесторонняя помощь", - сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.


Дополнено. 18.12.2022, 11.00

Газета "Диапазон" выяснила некоторые подробности аварии.

По данным департамента полиции, в легковой машине с детьми были двое взрослых - замдиректора спортшколы, он был за рулем, и тренер. Тренер, как сообщили в облздраве, в коме, находится в БСМП, его подключили к аппарату ИВЛ. У 21-летнего парня сочетанная травма, переломы тела шейного позвонка, дужки шейного позвоночника, кисти и другие травмы. Состояние тяжелое.

Как сообщили в облздраве, двум из поступивших детей провели диагностическую лапароскопию, двум - декомпрессионную трепанацию черепа, удалили гематомы, одному ребенку репозицию костных отломков при политравме. Состояние остальных детей стабильно тяжелое, без ухудшения.

Врачи прилагают все силы, чтобы спасти пострадавших.

Случившееся потрясло всех, и у каждого возникают вопросы: почему спортсмены с тренером и замдиректора спортшколы ехали не в автобусе? Почему не было сопровождения полиции, которая в таких случаях обеспечивает безопасность?

По словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова, у детей не было освобождения от школы. Поэтому директор не подписал приказ о командировании их на соревнования. Соответственно, не написал письмо в МПС о сопровождении детей до областного центра. Они должны были заехать 16 декабря, но выехали только 17 декабря утром. Тренер попросил отвезти в город детей завуча спортшколы, не предупредив об этом директора.

В управлении образования "Диапазону" сообщили, что они не знали о проведении соревнований по волейболу. Поэтому и не было приказа.

Полицейские разъяснили, что в соответствии с правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом перед выполнением перевозок детей для обеспечения их сопровождения сотрудниками полиции заявку надо подавать не позднее трех суток до поездки.

Причины произошедшего расследует полиция.

 

В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах

17.12.2022, 10:00 33616
В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах
Фото: Depositphotos

Аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены

Экибастуз. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города в ходе очередного заседания оперативного штаба, прошедшего под руководством главы региона заявил, что система отопления Экибастуза большей частью отбалансирована, сообщает пресс-служба акимата Экибастуза.

По словам Аяна Бейсекина, жалобы на недостаточно комфортную температуру еще поступают, но 90% остававшихся без тепла многоэтажек уже прогрелись. Как и планировалось, аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.

При этом в многочисленных комментариях в социальных сетях акимата жители Экибастуза пишут о низкой температуре в домах. По словам горожан, столбики термометров колеблются от 9 до 13 градусов.

В свою очередь жилищная инспекция заявляет, что работы по возврату в температурный график продолжаются, в связи с чем отдельные микрорайоны и дома получают теплоснабжение на низких параметрах. Информацию о качестве теплоснабжения почти на ежедневной основе получают диспетчеры услугодателя.

Резкий подъем параметров по всем направлениям влечет создание новых аварий и повреждений и полную потерю теплоснабжения на отдельных участках. Начисление будет произведено согласно фактическому потреблению гигакаллорий по показаниям приборов учета. Дома с недогревом включены в работу комиссий по слабому теплоснабжению", - добавили в инспекции.


По информации акимата, подходят к концу текущие внутриквартальные ремонты. В них задействованы 126 человек. Продолжаются работы по возмещению ущерба жителям города.

Всего от экибастузцев было принято 905 заявлений. По результатам комиссионного обследования в 244 жилищах выявлены повреждения различной степени. 53 квартирам потребовались масштабные ремонты, в 38 из них работы уже близятся к завершению. Десять задействованных бригад обеспечены всеми необходимыми материальными ресурсами", - сообщил Аян Бейсекин.


По словам генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина, с учетом погодных условий в городе продолжат работу по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях. Дополнительно ремонтируются и вводятся в строй резервные насосы.

Аким области подчеркнул, что при проведении работ важно сохранить устойчивые параметры теплоподачи с отключением минимального количества домов.

Асаин Байханов призвал руководство Экибастуза и теплоснабжающей организации, не зацикливаясь на текущем моменте, с привлечением всех заинтересованных сторон готовить перспективные планы реконструкции действующих городских сетей и уже сейчас продумать предстоящие весенние и осенние гидравлические испытания с заменой неисправной и установкой дополнительной запорной арматуры, которая сокращает сектора отключения.

Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.
 

В Семее после пожара на ТЭЦ уголь подают в ручном режиме

15.12.2022, 12:58 74391
В Семее после пожара на ТЭЦ уголь подают в ручном режиме
Фото: МЧС РК
На ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей
Семей. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее после пожара на ТЭЦ-1 спасатели и военнослужащие подают уголь в ручном режиме, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

По данным министерства, 15 декабря в 00.34 в городе Семее на ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров.

В 01.36 часов пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива - угля", - проинформировали в ведомстве.



С 10 часов военнослужащими воинских частей министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме.

Ранее сообщалось, что в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Дополнено 15.12.2022, 19.00

По состоянию на 18.00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 Минобороны бесперебойно подано в котлоагрегаты около 23 тонн угля, работы продолжаются. Восстановительные работы сгоревшего электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1 и РЭС Семея. Наружная температура воздуха -26 С.

Дополнено 15.12.2022, 21.14

По состоянию на 21.00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 Минобороны бесперебойно в ручном режиме подано в котлоагрегаты около 34 тонн угля, работы продолжаются. Восстановительные работы по замене электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1. Наружная температура воздуха -26 С.

 

В Алматы устраняют последствия шугохода

14.12.2022, 08:34 94046
Фото: акимат Алматы
Опасность прохождения шугоходов сохраняется
Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на реке Есентай вчера ближе к вечеру произошел шугоход, в результате чего были повреждены ограждения набережной зоны. Городские службы устраняют последствия шугохода.

13 декабря 2022 года ориентировочно в 16.00 на участке реки Есентай между улицей Жамкаева и проспектом Аль-Фараби из-за перепадов температуры воздуха зафиксировано таяние льда, образовавшегося из-за скопления шуги. После таяния льда ниже по реке в большем объеме поплыли ледяные глыбы (шугоход), которые повредили ограждения набережной зоны на участке между улицей Жамакаева и проспектом Аль-Фараби", - сообщили в городском акимате.


По данным пресс-службы акимата, на дамбе-водоотделителе (распределитель воды между реками Киши Алматы и Есентай) образования и таяния льда не наблюдалось.

Также на участке реки выше проспекта Аль-Фараби имеется отстойник (Есентайский водоприемник), что в свою очередь не позволяет ледяным глыбам спуститься ниже по течению, и на момент шугохода оставался чистым. Ледяные глыбы вышли из русла реки до данного отстойника", - пояснили в пресс-службе.


Сообщается, что сотрудники управления экологии и окружающей среды города совместно районным акиматом, ДЧС города Алматы и службой спасения принимают оперативные меры по очистке и восстановлению территории. Ледяные глыбы будут собираться и вывозиться на Есентайский водоприемник.

Как сообщили в ГУ "Казселезащита", шугоход сформировался в районе автодорожного моста на улице Жамакаева и отложился на расстоянии 450 метров перед Есентайским водоприемником. Объем отложившегося льда составил 6500-6700 кубометров.


Отмечается, что шугоходом повреждены на отдельных участках перила обустройства стабилизированного русла реки Есентай. Также на отдельных участках завалены осколками льда тротуары вдоль русла реки. Жертв и пострадавших нет.

Максимальный расход потока составлял 20-22 м3/с. В настоящее время расход воды в русле реки Есентай составляет 1,21 м3/с.

Выставлены мобильные передвижные посты на реках Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы. В ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется", - отметили в Казселезащите.


В связи с этим ДЧС рекомендует жителям и гостям Алматы не находиться вблизи русел рек.

 

Сколько домов в Экибастузе остаются без тепла

13.12.2022, 20:36 105551
Сколько домов в Экибастузе остаются без тепла
Фото: instagram / ekibastuz_blog
Во всех многоэтажках города есть тепло, горячая и холодная вода
Экибастуз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К 13 декабря без отопления в Экибастузе оставались 18 частных домов. К концу дня в 14 из них планируют вернуть тепло. Таким образом, останется подключить всего четыре дома.

Как рассказал аким Экибастуза на заседании оперативного штаба под руководством главы региона, во всех многоэтажках города есть тепло, горячая и холодная вода. Но из-за работ по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях отдельные группы домов приходится поочередно отключать от теплоснабжения, сообщает Pavlodarnews.kz.

Аким заверил, что процедуры временные, повреждения быстро устраняют и возвращают тепло. Он добавил, что началась работа по возмещению ущерба горожанам. Продолжается обход пострадавших квартир согласно поданным заявлениям. В 53 жилищах, как и планировалось, уже начали ремонт. В 121 квартире выявили незначительные повреждения, но и они будут устранены.

Из 65 образовательных учреждений в 45 полностью выдерживается необходимый температурный режим. В остальных организациях балансируют систему теплоснабжения, после чего температуру в помещениях доведут до нормы. Все медицинские объекты работают в штатном режиме.

Заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко сообщил, что в течение двух дней на Экибастузской ТЭЦ планируют запустить в работу еще два котла для увеличения продуктивности и нормализации деятельности станции.

Сейчас первостепенная задача - обеспечить стабильную работу ТЭЦ. После запуска необходимых котлов и стабилизации работы станции будем принимать решение по переходу соцобъектов в офлайн-режим", - подчеркнул глава региона Асаин Байханов.


Аким области поручил руководству города, помимо ситуации с теплом, держать на строгом контроле вопросы водоснабжения и бесперебойной подачи электроэнергии, а также своевременно реагировать на жалобы жителей Экибастуза.

Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.

Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.
 

Мужчина убил себя и троих детей в Мангистауской области

13.12.2022, 16:04 110306
Мужчина убил себя и троих детей в Мангистауской области
Фото: Polisia.kz
Супруги собирались развестись
Актау. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия на семейной почве произошла в Мунайлинском районе Мангистауской области. 11 декабря там обнаружили повешенными мужчину и троих детей.

На вызов, поступивший в полицию вечером 11 декабря, выехала следственно-оперативная группа. Она обнаружила повешенными мужчину 38 лет, а также детей 8 и 4 лет и 10 месяцев, сообщает Polisia.kz.

Перед тем как совершить суицид, мужчина отправил супруге аудиосообщение, в котором заявил ей, что собирается умереть и вместе с собой заберет детей.

Выяснилось, что данный инцидент произошел на почве семейного конфликта, указанные лица собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы", - уточнили в полиции.


Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по статье 99 УК РК "Убийство". Иная информация в интересах следствия не разглашается.
 

В Таразе прошла забастовка работников локомотивного депо

13.12.2022, 15:59 110776
В Таразе прошла забастовка работников локомотивного депо
Фото: кадр из видео
Люди требуют повышения зарплаты и премий
Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе работники локомотивного депо вышли на забастовку с требованием повысить им зарплаты на 100%, а также обеспечить премиальные и социальные выплаты.

В настоящее время рабочие депо получают в месяц 70 тысяч тенге. А одна смена в цехе длится 12 часов", - сообщает Zakon.kz.


Видео, снятые местными блогерами, появились в социальных сетях.


13 декабря 2022 года в социальных сетях было опубликовано видео с участием работников Таразского локомотиворемонтного депо филиала ТОО "Қамқор Локомотив". Основными требованиями собравшихся работников является выплата премий и повышение заработной платы на 100%", - сообщили в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области на запрос КазТАГ.


Была создана рабочая группа, в которую вошли заместитель генерального директора ТОО "Қамқор Локомотив" А. Нусипкулов и представители профсоюза и других служб ТОО. В настоящее время обстановка стабилизировалась, сотрудники вернулись к работе.

Вопрос выплаты премии ко Дню Независимости РК работникам ТОО (в размере месячной заработной платы) предварительно одобрен учредителями ТОО, вопрос повышения заработной платы будет обсужден в ближайшее время с участием членов коллектива на заседании рабочей группы", - ответили в управлении.


По его информации, на протест собралось около 100 человек, всего в локомотивном депо трудятся более 500 человек.

ТОО "Қамқор Локомотив" занимается техническим обслуживанием тепловозов, электровозов, ремонтом колесных пар тепловозов, капитальным ремонтом тягового трансформатора.
 

ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением - Токаев

12.12.2022, 13:26 124671
ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением - Токаев
Фото: кадр из видео
В ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.

Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла. Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле", - заявил глава государства.


По его словам, бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень правительства.

Токаев напомнил, что в связи с ЧП в Экибастузе аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста.

При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.


Напомним, в ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе. Так, в Караганде в минувшую пятницу была обнаружена утечка на обратном трубопроводе теплосети "Панель центра" по адресу Ашимова, 28, сообщили в пресс-службе компании "Теплотранзит Караганда".


В течение двух суток водоотливная техника ТОО "Теплотранзит Караганда" не допускала перелива сетевой воды на проезжую часть. В настоящее время для ликвидации дефекта тепловые сети микрорайона "Панель центр" будут отключены. После устранения дефекта гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придет в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заявили в компании.


Еще одна авария произошла сегодня ночью в Петропавловске.

Ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице 314-й Стрелковой Дивизии. Место порыва уже обнаружили. Сейчас ТОО "Кызылжар су" работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрое", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Руслан Анбаев.


По его словам, на данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается, за исключением микрорайона Береке и поселка Рабочий.

Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. Также хочу сообщить, что до полного восстановления давления воды будет организован подвоз воды жителям. Я держу данный вопрос на личном контроле", - сообщил глава города.



Напомним, сегодня заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.

Вице-премьер также сообщил, что затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником ТЭЦ и республиканским бюджетом.
 

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