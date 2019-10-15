Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 14 октября 2019 года, в 07.11, зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 855 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения - 12,3. Магнитуда MPV - 5,9. Глубина - 195 километров.

Кроме того, вчера вечером произошло два землетрясения на территории Казахстана.

В 20.24 было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 457 километрах на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения - 8,9. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 10 километров.

Ранее, в 18.29, зарегистрировано землетрясение в 470 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,6. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.





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