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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

13.07.2019, 18:48 10261
Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, передает Kazakhstan Today.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 13 июля в 08.17 (13 июля в 02.16 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 840 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана. 
 
Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV 0 5,5. Глубина - 220 километров.        
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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