Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 13 июля в 08.17 (13 июля в 02.16 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 840 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV 0 5,5. Глубина - 220 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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