Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 10 августа 2019 года, в 12.43 (10 августа в 06.43 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 715 километров на юго-запад от города Алматы, на границе Таджикистана и Афганистана.

Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV - 5,4. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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