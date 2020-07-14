Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 4,9, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 13 июля, в 07.28 (13 июля в 01.28 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 322 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 11,2. Магнитуда MPV - 4,9. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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