02.03.2023, 20:04 10461
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Китая и Кыргызстана
Энергетический класс землетрясения 10.2.
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 2 марта в 19 час. 01 мин. 17 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юг от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.7. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на юге Мексики. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения. В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта. Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше.
новости по теме
03.03.2023, 08:59 2526
Курсант погиб в Военном институте Сухопутных войск
Фото: Telegram/modgovkz - Минобороны РК
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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В учебном центре Военного института Сухопутных войск погиб курсант. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.
3 марта 2023 года на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1 курса. По данному факту начато досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе Минобороны.
Сообщается, что для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РК.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 19 февраля в Саратовском военном институте войск Национальной гвардии Российской Федерации нашли мертвым курсанта 3-го курса, военнослужащего Национальной гвардии Республики Казахстан.
02.03.2023, 09:36 19636
На территории бывшего завода в Алматы нашли боеприпас
Саперы обследовали территорию с обученными собаками
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Охранник бизнес-центра на проспекте Сейфуллина обнаружил боеприпас в одном из помещений бывшего завода, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Приехав на место вызова, полицейские перекрыли движение. Обследовав территорию с обученными собаками, саперы больше ничего опасного не обнаружили.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.
01.03.2023, 19:51 31611
Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог спрогнозировал мегаземлетрясение в марте
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Амстердам. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения, сообщает "Русская газета".
В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.
Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше.
Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. Россия также присутствует в списке: разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.
Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение", - подчеркнул Франк Хугербитс.
6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов. Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения. Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии.
Помимо этого, в последнее время все чаще появляются сообщения о загадочных металлических шарах. К примеру, неизвестный шар диаметром 1,5 метра был обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.
Ранее ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Также американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.
01.03.2023, 11:34 41686
Улицы Уральска и Аксая затопило талыми водами
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Уральск. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске и Аксае Бурлинского района талыми водами затопило улицы и придворовые территории, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
28 февраля 2023 года с 16.00 по 23.00 в результате интенсивного таяния снега при температурном режиме (+2) в областном центре Уральске и Аксае образовались скопления талых вод на проезжей части улиц и придворовых территориях", - говорится в сообщении ведомства.
ДЧС провели отвод и откачку талых вод.
Всего с улиц и дворовых территорий откачено 933 кубометра воды и вывезено 5100 кубометров снега.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан.
01.03.2023, 09:14 43486
В результате ДТП на трассе Атырау - Астрахань погибли четыре человека
Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком
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Атырау. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли и двое пострадали в страшном ДТП на трассе Атырау - Астрахань.
Предполагаемым виновником стал водитель автомобиля Toyota Ipsum. По данным полиции, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает телеканал КТК.
Четыре человека, включая самого водителя легковушки, погибли на месте. Двоих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Макатской районной больницы.
28.02.2023, 18:53 52611
В СКО в пожаре погиб хозяин приюта для собак
Собаки, жившие в вольерах, не пострадали
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Петропавловск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области при пожаре погиб 46-летний хозяин частного приюта для собак, сообщает "Sputnik Казахстан".
27 февраля в селе Вишневка Кызылжарского района произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело хозяина 1976 года рождения, погибли и домашние животные. Причина пожара устанавливается.
Все знавшие мужчину люди отмечают, что Роман был очень светлым, добрым и хорошим человеком. Более 10 лет жизни он посвятил помощи бездомным животным, постройке приюта. Человек с большим сердцем не жалел своих сил и времени на уход за спасенными от верной гибели собаками", - рассказала хозяйка и руководитель приюта Ольга Лапшакова.
Собаки, жившие в вольерах, не пострадали. В фонде отметили, что все запасы приюта сгорели. Это один из самых больших приютов региона.
28.02.2023, 13:41 57741
Кто строит в горах - наши будущие клиенты - глава МЧС о сошедшем в Алматинской области оползне
Фото: ДЧС Алматинкой области
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин прокомментировал сошедший в Алматинской области оползень, передает корреспондент агентства.
Отвечает, еще раз говорю, что не только МЧС за эти процессы. Должны, в том числе, смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, разрешение на строительство. Ну и сами жители. Видно явно, что там подрезанные склоны (...) Как я всегда говорю, кто строит в горах - это наши будущие клиенты, потому что, к сожалению, и тектонические процессы продолжаются, сейсмоопасные участки, и в том числе ослабление грунта, приводят к тому, что произошло вчера. То построенное сооружение, подпорная стена, естественно, невысокий имеет уровень, соответственно, она не могла спасти от 12-15 метрового оползня, который находится выше", - сообщил министр.
По его словам, сейчас работают подразделения Казселезащиты.
Мы передадим эти материалы уже непосредственно в правоохранительные органы для того, чтобы расследовали, кто отводил данные земельные участки и на каком основании давали разрешение на строительство", - добавил Юрий Ильин.
Напомним, в коттеджном городке Бурабай села Бесагаш Талгарского района сошел оползень.
В связи с выпадением осадков в виде дождя и снега в период с 25 на 26 февраля 2023 года произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение - бетонную подпорную стену", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что сошедший грунт повредил оконные проемы одного из домов. Еще в одном доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет.
Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.
В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
28.02.2023, 09:28 60381
Оползень сошел в Алматинской области
Фото: ДЧС Алматинской области
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Видео сошедшего оползня в поселке Бесагаш Алматинской области распространяется в соцсетях, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в областном ДЧС, информация о самопроизвольном сходе грунта в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области поступила 27 февраля 2023 года в 09.50.
В коттеджном городке Бурабай села Бесагаш Талгарского района предварительно в связи с выпадением осадков в виде дождя и снега в период с 25 на 26 февраля 2023 года произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение - бетонную подпорную стену", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что сошедший грунт повредил оконные проемы одного из домов. Еще в одном доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники департамента по ЧС, ГУ "Казселезащита", местных исполнительных органов. Создана комиссия по установлению точной причины происшествия и причиненного ущерба.
Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 360 кубометров. Четверо жильцов одного из домов находятся у соседей, пятеро жильцов другого находятся в Алматы", - уточнили в департаменте по ЧС.
По данным паблика kris_p_talgar в Instagram, первые случаи обвала грунта в коттеджном городке Бурабай начались в 2017 году и продолжаются по сей день.
Дополнено. 28.02.2023, 13.30
В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин прокомментировал сошедший в Алматинской области оползень.
Отвечает, еще раз говорю, что не только МЧС за эти процессы. Должны, в том числе, смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, разрешение на строительство. Ну и сами жители. Видно явно, что там подрезанные склоны (...) Как я всегда говорю, кто строит в горах - это наши будущие клиенты, потому что, к сожалению, и тектонические процессы продолжаются, сейсмоопасные участки, и в том числе ослабление грунта, приводят к тому, что произошло вчера. То построенное сооружение, подпорная стена, естественно, невысокий имеет уровень, соответственно, она не могла спасти от 12-15 метрового оползня, который находится выше", - сообщил министр.
По его словам, сейчас работают подразделения Казселезащиты.
Мы передадим эти материалы уже непосредственно в правоохранительные органы для того, чтобы расследовали, кто отводил данные земельные участки и на каком основании давали разрешение на строительство", - добавил Юрий Ильин.
Как сообщалось ранее, алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
Стоит отметить, что для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города. Наиболее оползнеопасные: гора Коктобе, Кенсай, Широкая Щель, поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье, частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан-2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.
Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.
В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?