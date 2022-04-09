Фото: ДЧС

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Крупный пожар произошел в частном секторе Алатауского района Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

8 апреля в 12.28 в ДЧС поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Теректы Алатауского района. В ходе разведки первые подразделения установили горение хозяйственных и надворных построек двух владельцев открытым пламенем на общей площади 290 квадратных метров с переходом на кровлю близрасположенного 2-этажного жилого дома.

По данным ДЧС, была проведена разведка на наличие людей и введены стволы на тушение пожара и защиту соседних домов.

Пожарные сообщили, что на месте происшествия удаленность пожарных гидрантов составила 800 метров, поэтому незамедлительно был организован подвоз воды пожарными автоцистернами и водовозами "Алматы тазалык", тем самым обеспечена бесперебойная подача воды", - уточнили в департаменте.

В тушении пожара были задействованы 11 единиц техники и более 40 человек личного состава и служб взаимодействия.

Принятыми мерами достигнута локализация по пожару 13.43, в 14.06 - ликвидация. Жертв и пострадавших нет.