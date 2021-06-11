Крупный пожар в Алматы - сгорел склад с памперсами

АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - В Алматы сгорел склад с памперсами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Пожар охватил ангарный склад по улице Бекмаханова, в Турксибском районе, сообщили в департаменте полиции.

Возгорание произошло около в двух часов ночи. Горел склад по хранению легковоспламеняющихся товаров. Огнём было охвачено порядка 300 квадратных метров. На борьбу с огнём выехали 8 пожарных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал.

Для выяснения причин и обстоятельств возгорания в управлении полиции Турксибского района проводится проверка.

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