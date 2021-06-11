Система Orphus

Крупный пожар в Алматы - сгорел склад с памперсами

10.06.2021 6832
Крупный пожар в Алматы - сгорел склад с памперсами
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - В Алматы сгорел склад с памперсами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пожар охватил ангарный склад по улице Бекмаханова, в Турксибском районе, сообщили в департаменте полиции. 
 
Возгорание произошло около в двух часов ночи. Горел склад по хранению легковоспламеняющихся товаров. Огнём было охвачено порядка 300 квадратных метров. На борьбу с огнём выехали 8 пожарных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал. 
 
Для выяснения причин и обстоятельств возгорания в управлении полиции Турксибского района проводится проверка.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая