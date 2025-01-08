Крушение самолета близ Актау: Минтранас РК сделал заявление

Фото: Кадр из видео МЧС

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Караганда. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобиль с тремя людьми провалился под лед на озере Балхаш, двои удалось спастись, - Автомобиль с тремя людьми провалился под лед на озере Балхаш, двои удалось спастись, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





Минувшей ночью в Актогайском районе на озере Балхаш между поселками Гульшат и Тасарал произошло трагическое происшествие. Автомобиль с тремя гражданами, выехавшими на поиски скота, провалился под лед, рассказали в МЧС.





Два человека смогли выбраться самостоятельно. Поиски еще одного гражданина вели спасатели МЧС Казахстана. Ранним утром водолазы извлекли тело мужчины 1988 года рождения.









МЧС напоминает, что выход на лед зимой может быть смертельно опасным.





Чтобы избежать несчастных случаев, соблюдайте простые, но важные правила безопасности:





проверьте прочность льда: для человека безопасная толщина льда - не менее 10 см, для автомобиля - 30 см;

избегайте темных и трещиноватых участков льда: такие места ненадежны;

не выходите на лед ночью или в условиях плохой видимости;

не перегружайте лед: большие группы людей или техника могут разрушить его;

сообщайте близким, куда идете, и всегда имейте при себе спасательные средства (веревку, палку и т.д.).



