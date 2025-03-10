Магнитная буря обрушилась на Землю

Информация о жертвах и пострадавших не поступала

Фото: freepik.com

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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, сообщили в ДЧС города.





По данным ГУ "Казселезащита", 10 марта в лавиносбросах №№ 26В, 26Г произошел сход снежной лавины.





В ДЧС рассказали, что во время внетрассового катания три лыжника подрезали склон и тем самым спровоцировали сход лавины объемом около 3500 кубометров.





Информация о жертвах и пострадавших не поступала.





В ведомстве напомнили, что 7 марта ДЧС оповещал граждан, заинтересованные органы и горнолыжный курорт "Шымбулак" посредством СМС-рассылки о лавинной опасности в горах.





Дополнено 10.03.2025, 15.40





Очевидцы опубликовали видео сошедшей на Шымбулаке лавины. На кадрах видно, что стоявшим поблизости людям и лыжникам, которые катались внизу, едва удалось спастись.





<div><br></div> <div>Инцидент <a href="https://t.me/shymbulakmountainresort/1462"><u>прокомментировали</u></a> в пресс-службе горнолыжного курорта. </div> <div><br></div> <p><blockquote>10 марта в 09.58 на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2, произошел сход лавины. С учетом обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта, лавинная служба курорта провела профилактические спуски лавин, осуществив пять направленных взрывов с использованием противолавинной установки "Аваланчер". В общей сложности было спущено порядка 7 тысяч кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог. 10 марта в 09.17 служба лавинной безопасности завершила тестирование устойчивости снежного покрова, после чего было подтверждено открытие канатной дороги Комби-2. Все участки внетрассового катания были ограждены сетками, а также оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт", - рассказали в пресс-службе.</blockquote></p> <div><br></div> <div>Однако в 10.02 на пульт центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование лавинного участка.</div> <div><br></div> <div>Пострадавших и жертв не обнаружено.</div> <div><br></div> <p><blockquote>Установлено, что три лыжника самовольно нарушили запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, спровоцировав лавину. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску. В настоящий момент все службы курорта находятся в состоянии повышенной готовности для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности гостей. Трассы Комби-2 и Левый Талгар закрыты, канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей", - сообщили в пресс-службе.</blockquote></p> <div><br></div> <div>В ней еще раз призвали всех гостей строго соблюдать установленные знаки безопасности и ограждения. </div> <div><b><br></b></div> <div><b>Дополнено 10.03.2025, 17.35 </b></div> <div><br></div> <div>Еще одна снежная лавина сошла сегодня днем на горнолыжном курорте СОК "Акбулак".</div> <div><br></div> <p><blockquote>10 марта 2025 года в 15.50 на территории горнолыжного курорта СОК "Акбулак" на высоте 2664 м зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубометров. Лавина сошла в лог. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - <a href="https://t.me/almatyobl_tjd/6792"><u>сообщили</u></a> в ДЧС Алматинской области. </blockquote></p> <div><br></div> <div>На место происшествия выезжали 5 специалистов и 3 единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС Алматинской области и администрации курорта.</div> <div><br></div> <div>Ситуация находится под контролем. </div> <div> </div> </div><footer class="page-footer"><div class="report-error"><div class="report-error-title">Нашли ошибку в тексте?</div><p>Выделите ошибку и одновременно нажмите <span class="badge badge-primary">Ctrl</span> + <span class="badge badge-primary">Enter</span></p><hr /><p>Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости <a href="#" data-toggle="modal" data-target=".modal-feedback">на почту</a>.</p></div><div class="tags"><span class="tags__title">Теги:</span><a href="/rus/archive_tags/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4">Сход</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA">Шымбулак</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0">лавина</a></div></footer><div class="show-related-bnr"><!-- Yandex.RTB R-A-1235347-12 --> <div id="yandex_rtb_R-A-1235347-12"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1235347-12', blockId: 'R-A-1235347-12' }) })</script></div></div><div class="related-news-list__item"><header class="page-heading"><div class="page-meta"><span class="date">10.03.2025, 13:15</span><span class="views"><i class="icon icon-view"></i> 13131</span></div><h3>При ликвидации аварии на месторождении "Западная Прорва" пострадали два работника </h3><div class="page-content-lead">Один пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, второй находится в травматологическом отделении </div></header><div class="page-content"><div class="share"><span class="share__title">Рассказать друзьям</span><script src="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.js">likely.initiate();</script><link href="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.css" rel="stylesheet" /><div class="likely" data-counters="no"><div class="facebook"></div><div class="vkontakte"></div><div class="xcom"></div><div class="whatsapp"></div><div class="telegram"></div></div></div> <div><b>Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY</b> - Два работника пострадали при ликвидации последствий аварии на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области, сообщили в областном управлении здравоохранения. </div> <div><br></div> <div>Выяснилось, что после завершения ликвидационных работ на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" НГ ДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" при проведении гидравлических испытаний произошла разгерметизация линии глушения.</div> <div><br></div> <p><blockquote>В результате один из работников получил ушиб грудной клетки, без повреждения внутренних органов. В данное время он находится под наблюдением в ЦРБ Кульсары. Угрозы для жизни нет. Второй работник после осмотра врача был отпущен домой", - сообщили в АО "Эмбамунайгаз" <a href="https://t.me/Petro_council/12197"><u>Нефтегазовому совету Казахстана.</u></a></blockquote></p> <div><br></div> <div>В управлении здравоохранения Атырауской области журналисту Kazakhstan Today рассказали, что медосмотр пострадавших не выявил отравления и ожогов. </div> <div><br></div> <p><blockquote>Одному больному оказана необходимая помощь, он направлен на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Второй пациент был госпитализирован на стационарное лечение в травматологическое отделение в связи с состоянием", - прокомментировали в ведомстве. </blockquote></p> <div><br></div> <div>Напомним, выброс газа с последующим возгоранием <a href="https://www.kt.kz/rus/incidents/pozhar_proizoshel_na_skvazhine_v_atyrauskoy_oblasti_1377975153.html"><u>произошел</u></a> на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области 6 марта.</div> <div> </div> </div><footer class="page-footer"><div class="report-error"><div class="report-error-title">Нашли ошибку в тексте?</div><p>Выделите ошибку и одновременно нажмите <span class="badge badge-primary">Ctrl</span> + <span class="badge badge-primary">Enter</span></p><hr /><p>Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости <a href="#" data-toggle="modal" data-target=".modal-feedback">на почту</a>.</p></div><div class="tags"><span class="tags__title">Теги:</span><a href="/rus/archive_tags/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F">Авария</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5">Пострадавшие</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">ликвидация</a></div></footer></div><div class="related-news-list__item"><header class="page-heading"><div class="page-meta"><span class="date">10.03.2025, 09:45</span><span class="views"><i class="icon icon-view"></i> 19876</span></div><h3>Крупный пожар произошел в трехэтажном здании в районе Байконыр в Астане</h3><div class="page-content-lead"><Image=1153589887=true>Площадь пожара составила 300 квадратных метров</div></header><div class="page-content"><div class="page-content-preview"><picture><img alt="Крупный пожар произошел в трехэтажном здании в районе Байконыр в Астане" src="https://www.kt.kz/neofiles/serve-image/67ce77d2e806d7000a428350" width="1000" height="700" /></picture></div><div class="share"><span class="share__title">Рассказать друзьям</span><script src="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.js">likely.initiate();</script><link href="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.css" rel="stylesheet" /><div class="likely" data-counters="no"><div class="facebook"></div><div class="vkontakte"></div><div class="xcom"></div><div class="whatsapp"></div><div class="telegram"></div></div></div> <div><b>Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY</b> - Сегодня утром в Астане произошел пожар в трехэтажном здании в районе Байконыр. Пожарные работали по повышенному рангу. Об этом <a href="https://t.me/qr_tjm/22669"><u>сообщили</u></a> в пресс-службе МЧС РК.</div> <div><br></div> <p><blockquote>По уточненным данным, произошло горение стеллажей и потолка на 3-м этаже, также огонь перекинулся на лестничный марш 2-го этажа трехэтажного здания", - проинформировали в МЧС. </blockquote></p> <div><br></div> <div>Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет.</div> <div><br></div> <div>В ликвидации были задействованы 19 единиц техники и 90 человек личного состава.</div> <div> </div> </div><footer class="page-footer"><div class="report-error"><div class="report-error-title">Нашли ошибку в тексте?</div><p>Выделите ошибку и одновременно нажмите <span class="badge badge-primary">Ctrl</span> + <span class="badge badge-primary">Enter</span></p><hr /><p>Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости <a href="#" data-toggle="modal" data-target=".modal-feedback">на почту</a>.</p></div><div class="tags"><span class="tags__title">Теги:</span><a href="/rus/archive_tags/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80">Пожар</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%9C%D0%A7%D0%A1">МЧС</a></div></footer></div><div class="related-news-list__item"><header class="page-heading"><div class="page-meta"><span class="date">09.03.2025, 15:40</span><span class="views"><i class="icon icon-view"></i> 49491</span></div><h3>В одном из поселков Кызылординской области подтопило улицы </h3><div class="page-content-lead">Подтопление частных жилых домов удалось предотвратить</div></header><div class="page-content"><div class="page-content-preview"><picture><img alt="В одном из поселков Кызылординской области подтопило улицы " src="https://www.kt.kz/neofiles/serve-image/67cd7491a07024000af8d44f" width="1000" height="494" /></picture><div class="picture-description">Фото: МЧС РК</div></div><div class="share"><span class="share__title">Рассказать друзьям</span><script src="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.js">likely.initiate();</script><link href="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.css" rel="stylesheet" /><div class="likely" data-counters="no"><div class="facebook"></div><div class="vkontakte"></div><div class="xcom"></div><div class="whatsapp"></div><div class="telegram"></div></div></div> <div><b>Кызылорда. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY</b> - В поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области в результате интенсивного таяния снега подтопило улицы, <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/emer-kyzylorda/press/news/details/953701?lang=ru"><u>сообщает</u></a> пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.</div> <div><br></div> <p><blockquote>Произошло подтопление улиц Касымова и Мамбет би. На территорию жилых домов вода не зашла, пострадавших нет. На место оперативно прибыли силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и полиции. Всего в ликвидации последствий было задействовано более 150 человек и 14 единиц техники, в том числе мотопомпы", - проинформировали в пресс-службе.</blockquote></p> <div><br></div> <div>В ДЧС подчеркнули что, подтопление частных жилых домов удалось предотвратить. </div> <div><br></div> <p><blockquote>На данный момент работы по откачке и отводу талых вод полностью завершены, ситуация стабильная", - заверили в департаменте.</blockquote></p> <div><br></div> <div>Напомним, в 2024 году Казахстан <a href="https://www.kt.kz/rus/opinions/obzor_osnovnyh_sobytiy_2024_goda_po_versii_kazakhstan_today_1377972536.html"><u>столкнулся</u></a> с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.</div> <div><br></div> <div>В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.</div> <div><br></div> <div>Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.</div> <div><br></div> <div>Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.</div> <div> </div> </div><footer class="page-footer"><div class="report-error"><div class="report-error-title">Нашли ошибку в тексте?</div><p>Выделите ошибку и одновременно нажмите <span class="badge badge-primary">Ctrl</span> + <span class="badge badge-primary">Enter</span></p><hr /><p>Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости <a href="#" data-toggle="modal" data-target=".modal-feedback">на почту</a>.</p></div><div class="tags"><span class="tags__title">Теги:</span><a href="/rus/archive_tags/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C">Кызылординская область</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">подтопление</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%94%D0%A7%D0%A1">ДЧС</a></div></footer></div><div class="related-news-list__item"><header class="page-heading"><div class="page-meta"><span class="date">09.03.2025, 14:12</span><span class="views"><i class="icon icon-view"></i> 51416</span></div><h3>Самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт Актау</h3><div class="page-content-lead"><Image=1153589876=true>Самолет благополучно приземлился</div></header><div class="page-content"><div class="page-content-preview"><picture><img alt="Самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт Актау" src="https://www.kt.kz/neofiles/serve-image/67cd7526a070240009f8d462" width="1000" height="667" /></picture><div class="picture-description">Фото: Depositphotos</div></div><div class="share"><span class="share__title">Рассказать друзьям</span><script src="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.js">likely.initiate();</script><link href="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.css" rel="stylesheet" /><div class="likely" data-counters="no"><div class="facebook"></div><div class="vkontakte"></div><div class="xcom"></div><div class="whatsapp"></div><div class="telegram"></div></div></div> <div><b>Актау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY</b> - Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт, сообщили в пресс-службе Air Astana.</div> <div><br></div> <p><blockquote>Летели в Алматы. Обычный рейс, обычный день… Пока через 20 минут после вылета не отказал один двигатель. В салоне начало отключаться электричество, раздался страшный гул и появился запах гари. Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. И вот голос командира: "У нас отказал двигатель, возвращаемся в Актау". Самолет резко пошел вниз, начало потряхивать. 700 метров… Скорость и высота падали, а аэропорт все еще не был виден. И вдруг хруст… Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне раздались слезы и облегчение. Спасибо пилотам за профессионализм, а судьбе - за еще один шанс жить жизнь", - <a href="https://www.instagram.com/p/DG97O5uNWQL/?igsh=Z2U2OXN4enAzMHg0&img_index=2"><u>сообщили</u></a> пассажиры в инстаграм-паблике "kris_p_brothers".</blockquote></p> <div><br></div> <div>В пресс-службе авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент.</div> <div><br></div> <p><blockquote>8 марта 2025 года рейс KC 868, выполнявший перелет из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе № 1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау. Пассажиры были вывезены на резервном самолете", - добавили в Air Astana.</blockquote></p> <div><br></div> <div>Напомним, в конце февраля в самолете Астана - Актау <a href="https://www.kt.kz/rus/incidents/v_samolete_astana_-_aktau_zagorelsya_ryukzak_passazhira_1377974530.html"><u>загорелся</u></a> рюкзак пассажира. Воздушное судно вернулось в пункт вылета.</div> <div> </div> </div><footer class="page-footer"><div class="report-error"><div class="report-error-title">Нашли ошибку в тексте?</div><p>Выделите ошибку и одновременно нажмите <span class="badge badge-primary">Ctrl</span> + <span class="badge badge-primary">Enter</span></p><hr /><p>Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости <a href="#" data-toggle="modal" data-target=".modal-feedback">на почту</a>.</p></div><div class="tags"><span class="tags__title">Теги:</span><a href="/rus/archive_tags/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82">Аэропорт</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82">Самолет</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">возвращение</a><a href="/rus/archive_tags/Air%20Astana">Air Astana</a></div></footer></div><div class="related-news-list__item"><header class="page-heading"><div class="page-meta"><span class="date">09.03.2025, 09:30</span><span class="views"><i class="icon icon-view"></i> 56561</span></div><h3>Из снежного заноса на трассах Казахстана спасли свыше 20 человек <span class="badge badge-primary">Дополнено</span></h3><div class="page-content-lead"><Image=1153589859=true>Спасенные в медицинской помощи не нуждались</div></header><div class="page-content"><div class="page-content-preview"><picture><img alt="Из снежного заноса на трассах Казахстана спасли свыше 20 человек" src="https://www.kt.kz/neofiles/serve-image/67cd7daa0d0aca0054a26a9a" width="999" height="667" /></picture><div class="picture-description">Фото: Depositphotos</div></div><div class="share"><span class="share__title">Рассказать друзьям</span><script src="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.js">likely.initiate();</script><link href="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.css" rel="stylesheet" /><div class="likely" data-counters="no"><div class="facebook"></div><div class="vkontakte"></div><div class="xcom"></div><div class="whatsapp"></div><div class="telegram"></div></div></div> <div><b>Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY</b> - Из снежного заноса на трассах Республики Казахстан сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли свыше человека, сообщает пресс-служба ведомства.</div> <div><br></div> <div>В частности, в Бухар-Жырауском районе вблизи села Курылыс Карагандинской области из снежного заноса <a href="https://t.me/qr_tjm/22647"><u>вызволили</u></a> автомобиль, в котором находились 4 человека.</div> <div><br></div> <p><blockquote>Спасатели, добравшись до них на вездеходе "Трэкол", из снежного заноса на очищенный участок автодороги вызволили автомобиль, в салоне которого находились 4 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи они не нуждались", - проинформировали в пресс-службе.</blockquote></p> <div><br></div> <div>Также в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Иргиз - Нура сотрудники МЧС <a href="https://t.me/qr_tjm/22649"><u>пришли</u></a> на помощь застрявшему в снежном заносе водителю Газели.</div> <div><br></div> <p><blockquote>Спасатели МЧС на вахтовке на очищенный участок дороги отбуксировали автомобиль с водителем, который самостоятельно продолжил путь к месту следования. В медицинской помощи он не нуждался", - заявили в МЧС.</blockquote></p> <div><br></div> <div><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="kaztodaykt/20553" data-width="100%"></script></div> <div><br></div> <div>Кроме того, в Жанааркинском районе в 40 километрах от поселка Жанаарка на закрытом участке автодороги Караганда - Самарка - Атасу - Айнабулак области Ұлытау из снежного плена <a href="https://t.me/qr_tjm/22650"><u>спасены</u></a> 11 человек.</div> <div><br></div> <p><blockquote>В глубоком снегу застряли 2 легковых автомобиля с людьми. Спасатели МЧС, преодолев несколько десятков километров сквозь пургу и заносы, спасли и доставили в поселок Жанаарка 11 человек, из них 6 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе.</blockquote></p> <div><br></div> <div>В Абайском районе в 5 километрах от села Акбастау Карагандинской области из снежного плена <a href="https://t.me/qr_tjm/22651"><u>спасено</u></a> 5 человек.</div> <div><br></div> <p><blockquote>В снежном заносе застряли три легковых автомобиля. Спасатели, добравшись до них, спасли и доставили в село Акбастау 5 человек. В медицинской помощи они не нуждались", - добавили в ведомстве.</blockquote></p> <div><br></div> <div><br></div> <div><b>Дополнено 09.03. 2025, 10.00</b></div> <div><b><br></b></div> <div>В 7 областях Казахстана введено ограничение движения на 8 республиканских автомобильных дорогах, <a href="https://t.me/qazavtojol/8861"><u>сообщили</u></a> пресс-службе "КазАвтоЖола".</div> <div><br></div> <div>В частности,<b> в Абайской области:</b></div> <div><b><br></b></div> <ul type="disc"> <li>Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 615-778, участок границы Жетысуской области - город Аягоз;</li> <li>Таскескен - Бахты - граница Китайской Народной Республики километр 0-75, участок села Таскескен - село Урджар.</li> </ul> <div><br></div> <div><b>В Атырауской области:</b></div> <div><br></div> <ul type="disc"> <li>Атырау - Уральск километр 5-62, участок города Атырау - село Махамбет.</li> </ul> <div><br></div> <div><b>В Восточно-Казахстанской области:</b></div> <div><br></div> <ul type="disc"> <li>Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 1013-1048, участок границы Абайской области - село Уланское.</li> </ul> <div><b><br></b></div> <div><b>В области Жетысу:</b></div> <div><br></div> <ul type="disc"> <li>Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 557-615, участок города Ушарал - граница Абайской области.</li> </ul> <div><b><br></b></div> <div><b>В Карагандинской области:</b></div> <div><b><br></b></div> <ul type="disc"> <li>Астана - Караганда - Алматы километр 1505-1854, участок села Атамекен - город Балхаш.</li> </ul> <div><br></div> <div><b>В Костанайской области:</b></div> <div><br></div> <ul type="disc"> <li>Жезказган - Аркалык - Петропавловск километр 252-340, участок границы Улытауской области - город Аркалык.</li> </ul> <div><br></div> <div><b>В области Улытау:</b></div> <div><b><br></b></div> <ul type="disc"> <li>Жезказган - Аркалык - Петропавловск километр 137-252, участок села Улытау - граница Костанайской области.</li> </ul> <div><br></div> <p><blockquote>В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалиста", - добавили в пресс-службе.</blockquote></p> <div><br></div> <div>Ранее более ста человек <a href="https://www.kt.kz/rus/incidents/bolee_sta_chelovek_evakuirovali_iz_snezhnogo_zanosa_v_1377975188.html"><u>эвакуировали</u></a> из снежного заноса в Туркестанской области.</div> <div> </div> </div><footer class="page-footer"><div class="report-error"><div class="report-error-title">Нашли ошибку в тексте?</div><p>Выделите ошибку и одновременно нажмите <span class="badge badge-primary">Ctrl</span> + <span class="badge badge-primary">Enter</span></p><hr /><p>Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости <a href="#" data-toggle="modal" data-target=".modal-feedback">на почту</a>.</p></div><div class="tags"><span class="tags__title">Теги:</span><a href="/rus/archive_tags/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Спасение</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%A0%D0%9A">РК</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8">Люди</a><a href="/rus/archive_tags/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0">трасса</a></div></footer></div><div class="related-news-list__item"><header class="page-heading"><div class="page-meta"><span class="date">08.03.2025, 10:37</span><span class="views"><i class="icon icon-view"></i> 76991</span></div><h3>Более ста человек эвакуировали из снежного заноса в Туркестанской области <span class="highlight-icon glyphicon glyphicon-facetime-video" /></h3><div class="page-content-lead">На закрытом участке дороги образовалось скопление машин, среди которых было 2 пассажирских автобуса</div></header><div class="page-content"><div class="share"><span class="share__title">Рассказать друзьям</span><script src="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.js">likely.initiate();</script><link href="//unpkg.com/ilyabirman-likely@3/release/likely.min.css" rel="stylesheet" /><div class="likely" data-counters="no"><div class="facebook"></div><div class="vkontakte"></div><div class="xcom"></div><div class="whatsapp"></div><div class="telegram"></div></div></div> <div><b>Туркестан. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY</b> - Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям в метель эвакуировали 120 человек в Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ведомства. </div> <div><br></div> <div><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="qr_tjm/22616" data-width="100%"></script></div> <div><br></div> <div>В Тюлькубасском районе Туркестанской области, вблизи от села Шакпак, на закрытом участке дороги образовалось скопление машин, среди которых было 2 пассажирских автобуса.</div> <div><br></div> <div>Спасатели МЧС эвакуировали 120 человек, включая 19 детей, и доставили в ближайший пункт обогрева. Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался. </div> <div><br></div> <div>Тем временем в "КазАвтоЖоле" <a href="https://t.me/qazavtojol/8821"><u>сообщили</u></a> о закрытии участка трассы Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на 124-204-м километре трассы от границы Алматинской области до поселка Кызылтоган.</div> <div> </div> </div><footer class="page-footer"><div class="report-error"><div class="report-error-title">Нашли ошибку в тексте?</div><p>Выделите ошибку и одновременно нажмите <span class="badge badge-primary">Ctrl</span> + <span class="badge badge-primary">Enter</span></p><hr /><p>Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости <a href="#" data-toggle="modal" data-target=".modal-feedback">на почту</a>.</p></div><div class="tags"><span class="tags__title">Теги:</span><a href="/rus/archive_tags/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C">Туркестанская область</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Эвакуация</a><a href="/rus/archive_tags/%D0%9C%D0%A7%D0%A1">МЧС</a></div></footer></div></div></div><div class="col-md-4"><div class="sidebar-top-bnr"><p><strong>ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ</strong></p> <iframe width="100%" height="215" src="https://www.youtube.com/embed/yTVQ1tBRTWA?mute=1&autoplay=1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen> KAZAKHSTAN TODAY LIVE

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