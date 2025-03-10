09.03.2025, 20:25 42311
Магнитная буря обрушилась на Землю
Стабилизация обстановки ожидается завтра в середине дня
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Москва. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за корональной дыры на Солнце магнитная буря обрушилась на Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Наблюдается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Как уже было несколько раз за последние 2 месяца, причиной является корональная дыра на Солнце. На звезде присутствуют сейчас 3 дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю. В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным", - проинформировали в лаборатории.
Подчеркивается, что стабилизация обстановки ожидается завтра в середине дня.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
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10.03.2025, 16:44 6461
Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом
Фото: Depositphotos
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Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два сотрудника Тенгизского месторождения получили отравление сероводородом и попали в больницу, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.
Инцидент произошел 8 марта на 5-й нитке газопровода.
Из-за утечки газа с содержанием сероводорода из фланцевого соединения сепаратора отравление получили 2 сотрудника подрядной компании ТШО, которые были доставлены в клинику для обследования, а затем транспортированы в больницу в Атырау.
В связи с угрозой безопасности персонал был эвакуирован", - сообщает источник.
После устранения утечки и проверки состояния оборудования персонал вернулся на рабочие места. Начат обратный пуск установки.
Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва".
Вчера вечером с места аварии в клинику ТШО привезли трех работников, двое из которых получили различные травмы и после получения медицинской помощи были транспортированы в ЦРБ г. Кульсары", - говорится в информации.
По информации сопровождающих, прибывших вместе с работниками, травмы были получены во время выполнения ремонтных работ на территории скважины № 437 месторождения "Западная Прорва". Предположительно, их откинуло взрывной волной.
Напомним, 7 марта на скважине в Атырауской области произошел пожар из-за выброса газа. Возгорание долго не удавалось потушить, высота факела составляла 20 метров.
10.03.2025, 14:15 11276
Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке Дополнено
Фото: freepik.com
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, сообщили в ДЧС города.
По данным ГУ "Казселезащита", 10 марта в лавиносбросах №№ 26В, 26Г произошел сход снежной лавины.
В ДЧС рассказали, что во время внетрассового катания три лыжника подрезали склон и тем самым спровоцировали сход лавины объемом около 3500 кубометров.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
В ведомстве напомнили, что 7 марта ДЧС оповещал граждан, заинтересованные органы и горнолыжный курорт "Шымбулак" посредством СМС-рассылки о лавинной опасности в горах.
Дополнено 10.03.2025, 15.40
Очевидцы опубликовали видео сошедшей на Шымбулаке лавины. На кадрах видно, что стоявшим поблизости людям и лыжникам, которые катались внизу, едва удалось спастись.
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