МИД Казахстана сделал заявление в связи с наводнением в Индонезии

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана в субботу опубликовало заявление в связи с наводнением в столице Индонезии Джакарте, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане с большим прискорбием восприняли печальную весть о многочисленных жертвах наводнения, которое произошло в Джакарте и в прилегающих к ней районах. Казахстан разделяет горе и скорбит вместе с братским народом Индонезии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий стихийного бедствия", - говорится в заявлении.

Напомним, по меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты. Об этом в субботу сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии. По данным службы, более 173 тыс. человек остались без крова.

Сильные ливни в Индонезии, в результате которых была затоплена часть Джакарты, а также близлежащие города, продолжаются с 31 декабря 2019 года, напоминает ТАСС

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