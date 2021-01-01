Мы говорили руководству, что в шахте сероводород, но к нам не прислушивались: рабочие рассказали подробности трагедии на шахте медной компании

Актобе. 31 декабря. Kazakhstan Today - Рабочие ТОО "Актюбинская медная компания" рассказали, что неоднократно предупреждали руководство о наличии сероводорода в шахте, однако к ним не прислушивались, передает Kazakhstan Today.

По словам одного из рабочих, в шахте был взрыв и выброс сероводорода.

У всех погибших семьи, дети, им было по 35-40 лет, комиссия должна во всем разобраться. Трое из погибших - жители Хромтау, один из Ащелисая Каргалинского района. Погибли горный мастер Кайканов Асхат, взрывники Саматов Рустам, Черный Денис, водитель Жакупов Берик, он работал на машине, которая перевозила взрывчатые материалы", - цитирует работников издание "Диапазон" .

Согласно информации сотрудников, шахта находится на глубине 237 метров и запах сероводорода после взрывов был и раньше.

Взрывы проводят для добычи медной руды. Из-за отравления у людей рвота, головные боли, защитных средств нет. Респираторы, которые выдают, от пыли. От сероводорода они не защищают. Мы не раз говорили руководству о том, что в шахте сероводород, но к нам не прислушивались", - отмечают рабочие.





Для расследования обстоятельств и причин произошедшего группового несчастного случая Министерством труда и социальной защиты населения создана специальная комиссия, под председательством главного государственного инспектора труда по Актюбинской области Саламата Аманбаева





Напомним, 30 декабря, в 21.21, на пульт пожарной части Хромтауского района поступило сообщение о том, что в ТОО "Актюбинская медная компания", в шахте "Весенняя Аралчинская", расположенной в 30 километрах от посёлка Коктау, при проведении взрывных работ погибли четыре взрывника , еще один пострадал.

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