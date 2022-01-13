На блокпосту в Костанайской области фура столкнулась с полицейским автомобилем

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Как выяснилось, 11 января около 7 часов вечера на 60-м километре автодороги Костанай - Мамлютка 45-летний водитель большегрузной автомашины VOLVO-12, подъезжая к блокпосту, вследствие технической неисправности тормозной системы столкнулся со стоящей на обочине дороги служебной автомашиной марки JAC S-3, а также стоящей на блокпосту автомашиной марки Lada Granta, сообщает портал Алау.
В результате ДТП пострадавших нет.
По данному факту в отношении водителя большегрузной автомашины составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
В комендатуре Костанайской области также сообщили, что по факту ДТП в Мендыкаринском районе начато административное производство.
Как сообщалось ранее, ДТП с участием снегоуборочной машины произошло на трассе Самара - Шымкент, в результате аварии скончался водитель Тоуота Аlphard.
Напомним также, что три подростка погибли и двое пострадали в ДТП в Алматинской области, один из мальчиков в реанимации в тяжелом состоянии.