Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 10 мая 2019 года, в 01.15 (9 мая в 19.15 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 356 километрах на северо-восток от Алматы, на границе Казахстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства