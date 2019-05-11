Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает Kazakhstan Today.
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 10 мая 2019 года, в 01.15 (9 мая в 19.15 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 356 километрах на северо-восток от Алматы, на границе Казахстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 10 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
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