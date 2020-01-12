Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - На казахстанско-кыргызской границе произошел инцидент с участием сотрудника Посольства РК в Кыргызстане, передает Kazakhstan Today.

Подтверждаем, что 10 января текущего года на контрольно-пропускном пункте государственной границы "Ак-жол"- "Кордай" на кыргызской стороне произошёл инцидент с участием сотрудника административно-технического персонала Посольства Казахстана в Кыргызской Республике", - сообщили в МИД РК, пишут официальные СМИ.

Сейчас совместно с кыргызской стороной выясняются обстоятельства данного инцидента.

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