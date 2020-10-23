На месте пожара жилого дома в ВКО обнаружено тело мужчины

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Усть-Каменогорск. 22 октября. Kazakhstan Today - На месте пожара жилого дома в селе Верх-Уба в Восточно-Казахстанской области обнаружено тело мужчины, который предположительно не имел определенного места жительства, передает Kazakhstan Today.

Ночью с 20 на 21 октября в пожарную часть Шемонаихи поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном по улице Центральная в селе Верх-Уба, сообщает портал YK-news.kz

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили охваченные пламенем веранду и крышу дома. Огонь бушевал на площади 64 квадратных метра.

При тушении возгорания в спальном помещении на полу было обнаружено тело мужчины, который предположительно не имел определенного места жительства.

Пожар был полностью ликвидирован около шести часов утра. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем при курении", - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

По информации ведомства, с начала 2020 года в регионе по причине неосторожного обращения с огнем произошло 684 пожара и погибло 24 человека. Главные причины смертей при пожарах - действие продуктов горения (до 76% от общего числа погибших) и высокая температура (до 19% от общего числа погибших).

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