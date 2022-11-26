На месторождении Жанатас началась забастовка горняков

Фото: кадр из видео
Тараз. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На карьере по добыче фосфоритов в Жанатасе Жамбылской области началась забастовка. Горняки требуют повышения зарплаты.
В Telegram-паблике агентства ElMedia, опубликовавшем видео с бастующими, напомнили, что месторождение является поставщиком продукции на завод ТОО "Казфосфат", принадлежащий сыновьям Нурлана Нигматулина - Нурхану и Нуржану Нурлановым.
Это уже второй конфликт на этой неделе. В среду сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста из-за оскорблений со стороны российского менеджера.
Возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации позволил себе грубые высказывания в адрес коллег", - проинформировали в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области.
В тот же день менеджер извинился перед коллегами и был освобожден от занимаемой должности.