На шахте "Казахстанская" продолжается тушение пожара

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Караганда. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Работа правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте "Казахстанская" продолжается. Проводятся соответствующие экспертизы, - Работа правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте "Казахстанская" продолжается. Проводятся соответствующие экспертизы, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





По данным ведомства, в настоящее время на аварийном участке шахты завершены работы по возведению тринадцати изолирующих перемычек. Работа над установкой еще одиннадцати перемычек продолжается. На месте задействованы 27 горноспасателей и 45 работников шахты.





Также горноспасателями продолжаются работы по тушению очагов пожара.





Газовая обстановка под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет", - резюмировали в МЧС.





Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии.





В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек.





Создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов. Также по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).



