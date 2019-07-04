Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 3 июля 2019 года, в 01.15 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 222 километрах на северо-запад от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 15 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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