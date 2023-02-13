На западе Грузии за два дня произошло три землетрясения

Это второй рейс. Всего будет четыре вылета

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский военно-транспортный самолет с грузом гуманитарной помощи для пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии благополучно прибыл в Алеппо, сообщает " - Казахстанский военно-транспортный самолет с грузом гуманитарной помощи для пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии благополучно прибыл в Алеппо, сообщает " Хабар24 ".





Казахстанский борт доставил в Алеппо палатки, одеяла, матрасы и другие предметы первой необходимости.





Это уже второй рейс в сирийский город. Всего будет четыре вылета. Общий объем гуманитарного груза составляет 50 тонн.





Спасательные работы в регионе продолжаются. В ВОЗ отмечают, что потребности в гуманитарной помощи остаются огромными, поскольку разрушены сотни клиник.





Напомним, 9 февраля в правительстве Казахстана под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи. На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объеме 50 тонн.





В Сирии в результате землетрясения погибли свыше 3,5 тысячи человек. Точное число раненных пока неизвестно.