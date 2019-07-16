Названа причина массового сбоя в системе подачи электроэнергии в Алматы

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today – В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы назвали причину массового сбоя в системе подачи электроэнергии, которое произошло сегодня в мегаполисе, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 15 июля, в 14.14, произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО "АлЭС", что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. На текущий момент подали электричество по КЛ-220 кВ на ТЭЦ-2. Также по внешнему кольцу города (линии KEGOC 220 кВ) идет процесс подключения города к электричеству. Перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа. Подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным управления, в настоящее время восстановлена работа светофоров города.

450 сотрудников департамента полиции обеспечивают контроль и регулирование дорожного движения. Специальная рабочая группа выясняет причины аварии. Ситуация в мегаполисе находится под контролем", - заключили в управлении.

Ранее сообщалось, что жители мегаполиса осталась без электричества . Метро в Алматы не работает с 15.00. При этом Международный аэропорт Алматы, продолжает работать в штатном режиме, сбоев систем не зафиксировано, все рейсы выполняются по расписанию.

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