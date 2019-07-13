Названа причина взрыва на АЗС в Шымкенте

Шымкент. 11 июля. Kazakhstan Today - Нарушение технологического процесса стало причиной взрыва на АЗС в Шымкенте, заявили члены спецкомиссии, занимавшиеся расследованием ЧП, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ЧП произошло 7 июня. Автозаправочная станция взорвалась на окраине мегаполиса. Один человек погиб.

По данным специалистов, трагедия произошла из-за того, что при заправке автоцистерны работник не до конца закрепил соединение шланга. Случился выброс газовоздушной смеси. Под высоким давлением рукав начало кидать в разные стороны. Его металлический наконечник мог задеть железный предмет и вызвать искру, полагают эксперты, сообщает astanatv.kz

"Состав рабочей бригады был неполный. Вместо двух человек там работал один. Не был создан технологический регламент по наливу газа. Это должно было быть полностью прописано, каков порядок этого процесса и как это должно безопасно осуществляться. С этим регламентом должны были ознакомить оператора. Но обучение тут полностью не проводилось", - сообщил Сарсенбай Тенлебай замруководителя департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности Шымкента.

Свое заключение спецкомиссия передаст в правоохранительные органы. В полиции сейчас ведут досудебное расследование по данному факту. А инспекции труда предстоит определить размер выплаты материальной компенсации семье погибшего работника.

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