Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в 12 школах Алматы

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Неизвестный отправил на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений сообщение о заложенных в школах взрывных устройствах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сообщении злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать задание школы.

В настоящее время указанные здания проверяют саперы. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 273 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

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