Несчастный случай в ЗКО: сельхозработник попал в измельчитель для сена

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УРАЛЬСК. 11 АВГУСТА - Несчастный случай произошел в Западно-Казахстанской области. Сельхозработник погиб, упав в измельчитель для сена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает "Мой город" со ссылкой на руководителя управления по инспекции труда ЗКО Асылулана Досжанова, за 7 месяцев текущего года в области зарегистрированы 33 несчастных случая, связанных с производством. В том числе три групповых. Всего пострадало 39 человек, из них 20 человек с тяжелым исходом, девять человек получили травмы в групповых несчастных случаях и 10 человек погибли, из них 5 - на предприятиях строительной отрасли. Четыре рабочих упали с высоты, один - из-за обрушения.

Причины несчастных случаев в данной отрасли - недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность пострадавшего и эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования. Погибли три работника бюджетных организаций, где нечастные случаи произошли из-за ДТП и воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей", - отметил Досжанов.

В сельскохозяйственной отрасли, по его словам, погибло два работника. Один отошел от своего рабочего места и при неизвестных обстоятельствах попал в работающий измельчитель для сена. Во втором случае по неизвестным причинам работница оказалась в зоне погрузки в цеху, водитель трактора, двигаясь задним ходом, наехал на нее.

Спикер отметил, что работодатели не проводят обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. А некоторые даже умудряются скрывать несчастные случаи.



