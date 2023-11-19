18.11.2023, 18:41 13146
Несколько трасс закрыли из-за метели на севере Казахстана
В связи с ухудшением погодных условий спасатели призывают водителей воздержаться от дальних поездок
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области из-за снега, метели и ограниченной видимости с 17.30 ограничено движение транспортных средств на 7 участках автодорог республиканского значения, сообщает пресс-служба АО "КазАвтоЖол".
4 участка закрыты в Акмолинской области и 3 - в Костанайской.
По данным областного ДЧС, закрыты следующие участки автодорог республиканского значения:
- Костанай - Аулиеколь - Сурган, 232-260 км;
- Жаксы - Есиль - Бузулук, 0-82 км;
- Жезказган - Петропавловск, 445-569 км;
- Екатеринбург - Алматы, 917-1128 км.
Также закрыто движение грузовиков и автобусов на трассе Р-36 Костанай - Аулиеколь - Сурган на участке со 108-го до 218-го километра, от поселка Аулиеколь до села Октябрьск.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 100 единиц спецтехники и 140 специалистов", - сообщили в "КазАвтоЖол".
В связи с ухудшением погодных условий спасатели призывают водителей воздержаться от дальних поездок.
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17.11.2023, 13:42 35761
Грузовой состав потерпел крушение между Астаной и Карагандой
На участке Астана - Караганда ведутся восстановительные работы
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовой состав потерпел крушение между Астаной и Карагандой, на участке ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
На видео, опубликованном в telegram-канале "Вечерняя Караганда", видно, что с рельсов сошли три вагона грузового поезда.
16 ноября в 12.50 на участке Астана - Караганда Акмолинской области при следовании грузового поезда допущен сход с рельсов вагонов. Жертв и пострадавших нет. Задержек других поездов нет. Движение поездов производится по соседнему пути", - прокомментировали инцидент в КТЖ.
Для ликвидации последствий схода со станций Астана и Караганда отправлены восстановительные поезда.
В июле грузовой поезд сошел с рельсов на станции Аспара в Жамбылской области. В августе вагоны с песком и серной кислотой сошли с рельсов на станции Екибастуз-1.
17.11.2023, 12:45 36836
Редкое и опасное заболевание выявили у КРС в Актюбинской области
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Актобе. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявлено серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства вводят карантин.
По данным агентства "АПК Новости", заболевание скота выявлено в КХ "Самғат", расположенного на территории села Аманкелды Уилского района Актюбинской области.
Акимат решил: установить карантин на территории крестьянского хозяйства в связи с выявлением заболевания эмфизематозный карбункул среди крупного рогатого скота", - отмечается в постановлении главного госветинспектора Уилского района.
Эмкар считается очень опасным инфекционным заболеванием, которому подвержены в основном коровы. Из-за эмкара у животного возникают хромота, отеки, и оно быстро гибнет. Если вовремя не принять меры, эмкар может нанести серьезный урон даже очень мощному животноводческому хозяйству.
Ранее в Бурлинском районе ЗКО произошел массовый падеж скота. Погибли сотни голов КРС. Предположительно, причиной падежа тоже стал эмкар.
17.11.2023, 11:25 38236
На месторождении Тенгиз произошла утечка нефти
Фото: Depositphotos
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Атырау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области на месторождении Тенгиз произошла утечка нефти, сообщает пресс-служба компании "Тенгизшевройл".
12 ноября на месторождении Тенгиз была обнаружена утечка нефти, и аварийная бригада "Тенгизшевройла" предприняла незамедлительные действия для ее изоляции", - цитирует azh.kz сообщение пресс-службы.
Подчеркивается, что в настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами Республики Казахстан.
Все соответствующие органы были должным образом уведомлены. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме", - добавили в компании.
Напомним, в прошлом году на Кашагане были приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа.
16.11.2023, 08:09 54756
В Текели ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 15 ноября 2023 года в 20.17 зарегистрировано землетрясение. Землетрясение ощущалось в Текели по шкале МSК-64 силой 2 балла.
Эпицентр землетрясения расположен в 327 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения составил 11,9, магнитуда MPV - 5,2. Координаты эпицентра 44.69° с.ш. 80.42° в.д. Глубина 5 километров.
В 23.27 сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение магнитудой 5 в 497 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сведений об ощутимости нет.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае.
14.11.2023, 10:54 80176
Падение альпинистов на стройобъекте в Астане: задержан работодатель
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый по делу о падении альпинистов на стройобъекте в Астане взят под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны.
Напомним, 12 октября 2023 года в Астане четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, трое из них погибли. Департаментом полиции проводится досудебное расследование по статье 277, часть 3, УК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В ходе расследования добыты доказательства причастности работодателя - руководителя ИП к смерти работников. По поручению прокуратуры города органом следствия в отношении руководителя ИП применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится работа по установлению всех причастных лиц к правонарушению", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
14.11.2023, 08:32 82321
Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза
Фото: скиншот из видео КТК
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Тараз. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе беременная женщина чудом осталась жива после жуткого ДТП. На нее рухнул светофор, в который врезался автомобиль.
Удар оказался такой силы, что женщина упала и потеряла сознание. А водитель как ни в чем не бывало поехал дальше, сообщает телеканал КТК.
Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков города и попал на камеры наблюдения. 21-летняя девушка собиралась переходить дорогу и ждала зеленый. В этот момент в светофор на скорости въехал автомобиль, и конструкция рухнула беременной на голову. Водитель тут же уехал с места аварии. Но полиция его нашла. Автомобиль забрали на штрафстоянку, мужчине выписали сразу два штрафа. Впереди еще суд.
Женщина с ДТП 2002 года рождения поступила утром. Выставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", - сказал заместитель главврача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.
12.11.2023, 13:22 108831
В Алматы на котельной в связи с отключением электричества произошло воспламенение газовоздушной смеси
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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 ноября в 09.40 на котельной "Южная" в Бостандыкском районе Алматы было зафиксировано кратковременное отключение подачи электричества с остановкой оборудования, сообщает управление энергетики и водоснабжения города.
На водогрейном котле № 3 произошел сбой в работе автоматики с воспламенением остаточной газовоздушной смеси.
По этой причине жители близлежащих домов могли услышать звук, похожий на хлопок.
Спустя 10 минут были включены в работу насосные агрегаты с восстановлением гидравлического режима работы тепловых сетей.
Котельная работает в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в начале августа в Алматы было завершено строительство новой подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей.
В конце июля в связи с непогодой в ряде районов Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии.
В августе президент Казахстана в ходе совещания по вопросам развития города Алматы подчеркнул, что решение основных проблем развития мегаполиса требует принятия системных мер.
10.11.2023, 17:12 133501
В Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори
Фото: unsplash.com.
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Айгерим Оспанова в ходе брифинга службы центральных коммуникаций сообщила, что в Казахстане 29 детей оказались в реанимации из-за кори.
Каждый день выписываются около 300 детей, поступают в больницы около 400 детей. В больницах 2911 коечных мест, выделенных для детей. Из них 139 - реанимационные коечные места. На сегодняшний день они используются на 52%. По состоянию на сегодняшний день в реанимации находятся 29 детей. Из них 11 детей до одного года, 13 детей до трех лет", - цитирует zakon.kz Айгерим Оспанову.
Врачи оценивают состояние 29 детей, находящихся в реанимации, как средней степени тяжести, сообщает inform.kz.
Наш департамент мониторит за их состоянием. Поэтому в регионах проводится необходимая консультация по состоянию каждого ребенка. Наряду с этим, по ежедневному графику обучаем врачей всех медицинских организаций", - добавила Айгерим Оспанова.
Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане, зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Чаще всего болеют дети до 14 лет - на них приходится 80% от общего числа заболевших. В Астане также пройдет массовая вакцинация детей против кори.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?