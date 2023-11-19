Несколько трасс закрыли из-за метели на севере Казахстана

Рассказать друзьям

Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 ноября в 09.40 на котельной "Южная" в Бостандыкском районе Алматы было зафиксировано кратковременное отключение подачи электричества с остановкой оборудования, сообщает управление энергетики и водоснабжения города.





На водогрейном котле № 3 произошел сбой в работе автоматики с воспламенением остаточной газовоздушной смеси.





По этой причине жители близлежащих домов могли услышать звук, похожий на хлопок.





Спустя 10 минут были включены в работу насосные агрегаты с восстановлением гидравлического режима работы тепловых сетей.





Котельная работает в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.





Напомним, в начале августа в Алматы было завершено строительство новой подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей.





В конце июля в связи с непогодой в ряде районов Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии.



