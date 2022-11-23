Несколько землетрясений произошло недалеко от Алматы

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Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 22 ноября 2022 года недалеко от Алматы зарегистрировано несколько землетрясений.

По данным сейсмологов, в 03.26 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 173 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения составил 9,0. Магнитуда MPV 3,9. Глубина 5 км. Координаты эпицентра 42,62° с.ш. 78,88° в.д.

Чуть позже, в 04.34, произошло еще одно землетрясение в 176 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 8,9. Магнитуда MPV 4,0. Глубина 10 км. Координаты эпицентра 42,62° с.ш. 78,92° в.д.

Кроме того, в 06.22 произошло землетрясение на территории Казахстана. Его эпицентр располагался в 264 км на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения 10,0. Магнитуда MPV 4,5. Глубина 20 км. Координаты эпицентра 44,54° с.ш. 79,64° в.д.

Сведений об ощутимости землетрясений по шкале МSК-64 нет.



