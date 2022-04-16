О состоянии пострадавших при пожаре учениц павлодарской школы рассказали врачи

ПАВЛОДАР. 15 АПРЕЛЯ - О состоянии пяти школьниц, госпитализированных в больницу после пожара в павлодарской школе, сообщили врачи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным медиков, у 14-летней девочки диагностировали отравление продуктами горения легкой степени, а у 15-летней - острую реакцию на стресс. После осмотра школьниц отпустили с родителями домой", - сообщает Pavlodarnews со ссылкой на управление здравоохранения Павлодара.
Еще трех девочек экстренно госпитализировали в соматическое отделение.
В 12.15 детей доставили в приемный покой областной детской больницы. У троих диагноз - токсическое действие двуокиси углерода. Двум пациенткам 16 лет, одной - 17. Состояние при поступлении средней тяжести за счет интоксикации угарным газом. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия", - сообщили в управздраве.
По данным медиков, во время пожара ученицы находились в туалетной комнате, где надышались дымом.
Напомним, пожар произошел на третьем этаже школы № 1 в Павлодаре. Из учебного заведения самостоятельно эвакуировались более 400 человек.