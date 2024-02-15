От огнестрельного ранения скончался кадет военного колледжа в Щучинске

Фото: МЧС РК

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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 14 февраля, в 18.00 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса в Медеуском районе, сообщает пресс-служба МЧС РК.





В 19.51 пожар ликвидирован. Принятыми мерами не допущено распространение огня на двухэтажный деревянный особняк и соседние строения.





Уточненная площадь пожара составила 380 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Тушение пожара осложнялось большими перепадами высот, низкой степенью огнестойкости, отсутствием водоисточника. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 1,5 км.