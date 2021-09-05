Ожоги глаз во время уроков получили школьники в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 СЕНТЯБРЯ - Ожоги роговицы глаз получили ученики одной из школ Усть-Каменогорска, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Причиной стала кварцевая лампа, которую не отключили во время уроков, сообщает Noks.kz.

В редакцию сайта обратились родители пострадавших школьников. По их версии, кварцевая лампа для дезинфекции, которую нельзя включать, когда в помещении присутствуют люди, горела на протяжении нескольких уроков в классе, где обучались их дети. В результате часть учащихся на следующий день вынуждена была обратиться к окулистам из-за начавшегося зуда, слезотечения и жжения в глазах. Диагнозы, поставленные школьникам, совпали: электроофтальмия обоих глаз, то есть ожог ультрафиолетовым излучением".





По предположениям родителей, лампа работала на протяжении шести уроков. Из-за ожогов у детей опухли лицо и горло, они не могут смотреть на свет.

По словам директора учебного заведения Елены Саакян, все ученики и учителя были проинструктированы, как нужно обращаться с кварцевым оборудованием. Сейчас руководство выясняет, кто включил лампу и почему дети находились при этом в кабинете.





На сегодняшний день в большинстве кабинетов у нас стоят рециркуляторы. Но в некоторых еще остались кварцевые лампы. Ответственные за безопасность за каждым кабинетов закреплены - это классные руководители. Они утром включают рециркуляторы и выключают вечером. При этом время работы отмечается в специальном журнале. Для кабинетов с кварцевыми лампами предусмотрен особый режим: его включают уборщицы, после уборки помещения утром и вечером. Лампы стоят в кабинетах, где нет междусменки, то есть после первой смены не приходит другой класс. Таких кабинетов у нас осталось только четыре", - рассказала Саакян.





По её словам, в одном из таких кабинетов и сидели старшеклассники. И если учащиеся начальной школы практически все время находятся под присмотром педагога, то ученики 9-11 классов частенько остаются в помещении одни, из-за чего имеют доступ к розетке и штепселю опасной лампы.





Пока идут уроки, достаточно трудно выяснить, было ли это озорством со стороны детей или лампу забыли отключить взрослые, несмотря на пройденный инструктаж. В любом случае здесь негативно сработал человеческий фактор. По мере освобождения с уроков я вызываю к себе учителей, которые работали вчера в этом классе. Надеюсь, что виновника случившегося удастся обнаружить. Мы принесли искренние извинения пострадавшим ребятам и их родителям", - сказала руководитель учебного заведения.





Директор напомнила, что кварцевая лампа, испускающая губительный для глаз ультрафиолет, включается только в определенное время до начала или по окончании уроков. Для технического персонала, который производит кварцевание кабинетов, по словам Саакян, положены специальные очки, а в некоторых помещениях выключатель для лампы выведен в коридор.

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