Паводки в Кульсары: подтоплено 2,5 тыс. зданий, эвакуировано 15 тыс. человек
Фото: МЧС РК
Атырау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кульсары Атырауской области, по предварительным данным, подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Из города Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей. Из них 214 дети. Все они размещены в шести временных эвакопунктах. Всего в Мангистау для приема граждан открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тысячи человек", - проинформировали в пресс-службе.
Также сегодня утром для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в Кульсары вылетели 20 военнослужащих сводно-спасательной группы.
Между тем заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в Сети заявил, что Атырау может повторить судьбу Кульсары.
Предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбурга и Уральска. Конечно, город готовится, ведь за 5 дней для укрепления берегов и строительства защитных дамб мобилизованы 20 крупнейших строительных компаний региона и 6 крупных нефтяных компаний. Был подготовлен запас необходимых материалов и подготовлены инертные материалы. Сегодня Ириклинское водохранилище сбросило в реку Урал рекордное количество воды. Такого объема воды еще не было в нашей истории", - сообщил он.
В пресс-службе президента Казахстана заверили, что глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в Атырауской области.
Подчеркивается, что все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены. Также правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы.
Дополнено 06.04.2024, 11.00
В Мангистаускую область из города Кульсары эвакуированы почти 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Из Кульсары и населенных пунктов Жылыойского района Атырауской области эвакуировано в Мангистаускую область 8738 человек, которые поселились в 18 пунктах временного размещения и по частным домам среди родственников и знакомых", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено 06.04.2024, 15.17
Из города Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы порядка 15 000 граждан, из них около 5500 детей, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В 21 пункт временного размещения эвакуирован 1641 гражданин, из них 741 дети. Более 12000 граждан разместились у родственников", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.