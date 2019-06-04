Похищенный в Нур-Султане ребенок обнаружен в Костанайской области

Костанай. 3 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области задержана лишенная родительских прав женщина, которая увезла своего 9-летнего сына из Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Мальчик пропал 29 мая в столице. Спустя три дня его обнаружили в поселке Речное Узункольского района Костанайской области.

Незнакомую женщину с ребенком 1 июня заметил участковый инспектор отдела полиции Узункольского района Асылбек Молдагалиев в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Полицейский стал расспрашивать, к кому приехала женщина. Она терялась и путалась в ответах. При проверке документов оказалось, что женщина приехала из Нур-Султана. А вот на мальчика никаких документов предоставить не смогла, хотя и представилась его матерью", - пишет портал " НГ ".

Участковый проверил данные женщины и мальчика по информационным системам и выяснил, что ребенок числился в розыске в столице как без вести пропавший. Мать мальчика была лишена родительских прав и незаконно забрала его. Полицейские передали ребенка отцу - законному представителю.

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