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Полицейские Кокшетау нашли пропавшую два дня назад девочку-подростка

24.06.2022, 18:54 9966
КОКШЕТАУ. 24 ИЮНЯ - 22 июня в управление полиции Кокшетау обратилась 36-летняя жительница областного центра и сообщила об исчезновении 13-летней дочери, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам матери, 20 июня девочка отправилась в гости к отцу, который проживает отдельно, и не вернулась, сообщает Polisia.kz
 
На поиск без вести пропавшей был ориентирован весь личный состав отдела ювенальной полиции, участковые инспекторы, сотрудники батальона патрульной полиции. Выяснилось, что к отцу несовершеннолетняя не приезжала. 
 
В результате розыскных мероприятий девочка в течение двух часов была найдена у знакомых. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. 
 
В целом с начала года в областном центре зарегистрировано 19 фактов пропажи и ухода из дома несовершеннолетних.
 
Напомним, пятнадцатилетнего подростка, пропавшего 23 июня в Алматы, нашли мертвым на территории одного из садоводческих обществ.
 

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Избитого в городском парке Костаная мальчика госпитализировали

24.06.2022, 14:22 15091
Избитого в городском парке Костаная мальчика госпитализировали
КОСТАНАЙ. 24 ИЮНЯ - Избитого в центральном городском парке Костаная мальчика госпитализировали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сестра пострадавшего сообщила, что сегодня одного из ее братьев госпитализировали, сообщает alau.kz
 

Мальчик получил множественные ушибы, ссадины головы и тела, гематомы, сотрясение. Госпитализирован в детскую областную больницу в отделение травматологии", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения области. 

 
Ранее сообщалось, что в центральном городском парке Костаная двум подросткам неизвестные нанесли телесные повреждения. 
 

В ЗКО привлекли вертолет для поисков пропавшего на озере мальчика

24.06.2022, 13:31 16401
В ЗКО привлекли вертолет для поисков пропавшего на озере мальчика
Фото: instagram/batysqaz_tjd
УРАЛЬСК. 24 ИЮНЯ - В Западно-Казахстанской области привлекли вертолет для поисков пропавшего на озере Шалкар девятилетнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня, 24 июня, в 5.00 для поиска ребенка решено было привлечь вертолет. На месте работает 21 спасатель. Мальчика ищут не только в воде, но и на суше", - информирует портал "Мой город". 

 
По данным издания, 22 июня в 16.45 спасателям поступила информация о том, что в поселке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера.

 

Сильный пожар тушат в Карагандинской области

24.06.2022, 12:06 18031
Фото: ДЧС Карагандинской области
КАРАГАНДА. 24 ИЮНЯ - В Каркаралинском районе продолжается тушение природного пожара в двух очагах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В зоне ликвидации ЧС организована работа оперативного штаба. Общая площадь пожара составляет ориентировочно 1089 гектаров. Тушение осложнено труднодоступной горно-скалистой местностью, отсутствием вблизи водоемов, сильным и переменчивым ветром. Организован подвоз воды для тушения", - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. 

 
Сообщается, что работы по ликвидации пожара ведутся наземным и воздушным способами. 
 
По данным департамента, всего на месте работают 233 человека и 45 единиц техники. Задействованы 2 вертолета МЧС РК с водосливными устройствами. Всего осуществлено 70 сбросов.
 

В Карагандинской области утонули два подростка

24.06.2022, 11:10 19386
В Карагандинской области утонули два подростка
Фото: Depositphotos
ТЕМИРТАУ. 24 ИЮНЯ - В Темиртау в необорудованных для купания местах утонули два 16-летних подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ДЧС Карагандинской области, 21 июня на акватории Самаркандского водохранилища вблизи зоны отдыха "Солнечная лагуна" утонул подросток 2006 года рождения. 
 
22 июня 16-летний подросток утонул на территории дачного общества "Черемушки" Темиртау на старом русле реки Нура.
 
По данным ведомства, с начала купального сезона на водоемах области утонули 9 человек, из них четверо детей.

Две девочки утонули в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 

В Жамбылской области из-за сильного дождя сошел сель

24.06.2022, 10:52 19931
ТАРАЗ. 24 ИЮНЯ - В Жамбылской области из-за обильного дождя с градом сошел мощный селевой поток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23 июня в 20.00 в селе Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области в результате обильных осадков в виде проливного дождя с градом по руслу реки Ргайты прошел селевой поток. В результате чего было подтоплено дорожное полотно села без размыва, а также потоком повреждены две хозяйственные постройки частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

 
По предварительным данным, имеются потери домашнего скота - овец и кур.
 
Проводится работа по установлению ущерба.
 

Еще в одном населенном пункте региона из-за обильных дождей поднялся уровень воды в местной реке. В результате 6 человек, отдыхавших на берегу водоема, оказались отрезанными от большой земли, а их автомобиль смыло течением. На помощь отдыхающим пришли спасатели, сообщает телеканал "Хабар24".


 

Сельский аким погиб в ДТП в Западном Казахстане

24.06.2022, 10:43 20456
Сельский аким погиб в ДТП в Западном Казахстане
УРАЛЬСК. 24 ИЮНЯ - Аким Тауского сельского округа Нурлыбек Турешов не справился с рулевым управлением, и его машина опрокинулась в кювет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, авария произошла 23 июня в 1.50 на 25-м километре дороги Жанибек - Таловка, вблизи поселка Тау.
 

Водитель за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В салоне находился один. От полученных травм погиб на месте", - сообщили в ведомстве. 

 
Назначена судебную-медицинскую экспертиза.
 
По данным портала "Мой город", погибший работал акимом Тауского сельского округа. У 34-летнего госслужащего остались жена и четверо малолетних детей - двое сыновей и две дочери. 
 
Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".
 

Двое мужчин утонули в Павлодарской области, спасая детей

24.06.2022, 09:37 21576
Двое мужчин утонули в Павлодарской области, спасая детей
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 24 ИЮНЯ - В четверг, 23 июня, в озере Торайгыр в Баянаульском районе утонули два жителя Карагандинской области, пытаясь спасти детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о том, что в озере Торайгыр утонули два человека 1978 и 1986 годов рождения, поступило на пульт областного ДЧС в 15.52. 
 
Мужчины утонули, спасая мальчика 2008 года рождения и девочку 2013 года рождения. 
 
Как сообщили в областном ДЧС, трагедия произошла в необорудованном для купания месте.
 
Дети были доставлены скорой медпомощью в районную больницу.
 
Поиски тел начались в 19.00, и в 19.39 водолазы извлекли их.
 

В ВКО погибли два альпиниста

23.06.2022, 19:39 26711
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 ИЮНЯ - Трагедия произошла в Катон-Карагайском районе в Восточном Казахстане 23 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Около 10.00 спасателям поступил вызов, что на горе Белуха в районе озера Кокколь при проведении четырьмя альпинистами работ по укреплению трассы для восхождения туристов на гору произошел сход снежной массы, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
 
В результате несчастного случая погибли двое мужчин 1992 и 1988 годов рождения, пострадал гражданин России 1990 года рождения. Еще один, 32-летний альпинист остался жив.
 
В труднодоступную местность был направлен вертолет МИ-8 "Казавиаспаса" со спасателями оперативно-спасательного отряда. Спасатели десантировались и подняли на борт вертолета погибших и пострадавших. 
 
Для проведения спасательной операции на высоте 3000 метров понадобилось несколько рейсов на вертолете.
 

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