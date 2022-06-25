Пропавшего в Алматы подростка нашли убитым

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АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Пятнадцатилетнего подростка, пропавшего 23 июня в Алматы, нашли мертвым на территории одного из садоводческих обществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как выяснилось, юношу убил в ходе ссоры его ровесник.
Днем на территории одного из садоводческих обществ было обнаружено тело без вести пропавшего с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Р. 2006 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
На допросе подозреваемый признался, что убил своего знакомого после ссоры. Ведется досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Казахстана - "Убийство".