Пропавшего в Алматы подростка нашли убитым

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АКТОБЕ. 24 ИЮНЯ - Суд приговорил трех организаторов финансовой пирамиды в Актобе к длительным срокам заключения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Потерпевшими по делу признаны около 10 тысяч горожан. Следствие установило, что люди вкладывали минимум 300 тысяч тенге.

Мошенники обещали им выплатить вдвое, а то и втрое больше через несколько месяцев, информирует телеканал "Астана"

В сумме актюбинцы вложили в финпирамиду более 10 миллиардов тенге наличными.

Основателей пирамиды задержали в феврале 2020 года. Двое - граждане России, один - житель Актобе. Они отправятся за решетку, но обязаны вернуть все деньги потерпевшим

Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Литвиненко назначено 12 лет, Москвину 9 лет, Казыбаеву 6 лет лишения свободы. Также всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - сообщила пресс-секретарь актюбинского облсуда Гульжанар Отарбаева.



