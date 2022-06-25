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Пропавшего в Алматы подростка нашли убитым

24.06.2022, 15:22 10316
Пропавшего в Алматы подростка нашли убитым
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Пятнадцатилетнего подростка, пропавшего 23 июня в Алматы, нашли мертвым на территории одного из садоводческих обществ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, юношу убил в ходе ссоры его ровесник. 
 

Днем на территории одного из садоводческих обществ было обнаружено тело без вести пропавшего с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Р. 2006 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
На допросе подозреваемый признался, что убил своего знакомого после ссоры. Ведется досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Казахстана - "Убийство".
 

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В Костанайской области провели спецоперацию по задержанию скотокрадов

24.06.2022, 20:48 6591
В Костанайской области провели спецоперацию по задержанию скотокрадов
Фото: Кадр видео
КОСТАНАЙ. 24 ИЮНЯ - Сотрудники криминальной полиции Костанайской области 23 июня в Алтынсаринском районе задержали две автомашины "Газель", в которых перевозили 10 лошадей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В дальнейшем на территории других районов области в летних кардах было изъято более 40 голов украденного скота и три единицы оружия (нарезное и гладкоствольное), сообщает Polisia.kz
 
В настоящее время задержано 6 подозреваемых. Все они жители Костанайской области.
 
Начато досудебное расследование по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство". Проводятся необходимые следственные действия.
 
По информации ДП Костанайской области, с начала года на территории региона зарегистрировано 48 фактов скотокрадства, из которых раскрыто 27. В результате владельцам возвращено более 100 голов скота на сумму более 35 млн тенге. 
 
 

Антикор выплатит 12 млн тенге за информацию о местонахождении Нурлана Масимова

24.06.2022, 16:26 9206
Антикор выплатит 12 млн тенге за информацию о местонахождении Нурлана Масимова
Фото: 365info.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Двоюродный брат экс-главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова, экс-начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

Суд санкционировал Масимову меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.

В агентстве отметили, что за предоставление информации о местонахождении Нурлана Масимова предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.

Сообщить о возможном местонахождении подозреваемого можно по телефонам: 

call-центр 1424
+7 (7172) 909 260
+7 (727) 278 7300
+7 (707) 978 0808

Конфиденциальность гарантируется. 


 

В магазинах Кокшетау пытались реализовать контрабандные сигареты на 20 млн тенге

24.06.2022, 13:39 12201
В магазинах Кокшетау пытались реализовать контрабандные сигареты на 20 млн тенге
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 24 ИЮНЯ - Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались реализовать в магазинах Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе осмотра авто марки "Газель" обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок", - информирует пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
Сообщается, что табачные изделия были погружены на территории универсального рынка "Амир" в городе Нур-Султане и направлены в Кокшетау для реализации. 
 

В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки. Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге", - добавили в пресс-службе АФМ. 

 
Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.

 

В парке Костаная избили двух подростков

24.06.2022, 12:09 13476
КОСТАНАЙ. 24 ИЮНЯ - В центральном городском парке Костаная двум подросткам неизвестные нанесли телесные повреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вчера жительница города Костаная обратилась в полицию с заявлением, информирует издание "Костанайские новости". 
 
В ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК (Хулиганство). 
 
Кроме того, сообщается, что идет розыск подозреваемых, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. 
 
Также в полиции подчеркнули, что в каникулярный период проводится профилактика с родителями, для того чтобы они не оставляли подростков без присмотра, особенно в вечернее и ночное время.
 

Пьяный житель столицы избил подростка в Кокшетау

24.06.2022, 10:16 14796
КОКШЕТАУ. 24 ИЮНЯ - Житель Нур-Султана в состоянии алкогольного опьянения избил на улице в Кокшетау 14-летнего подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 июня в дежурную часть УП города Кокшетау поступило телефонное сообщение местной жительницы, сообщившей о хулиганстве. На место происшествия незамедлительно прибыл участковый инспектор и сотрудники батальона патрульной полиции. 
 
Полиция установила, что житель города Нур-Султана 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 14-летнему подростку, находившемуся на улице в компании ровесников. 
 
Полицейские задержали злоумышленника и передали его следственно-оперативной группе.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза, информирует Polisia.kz.
 

От 6 до 12 лет тюрьмы получили организаторы финпирамиды в Актобе

24.06.2022, 10:10 15246
От 6 до 12 лет тюрьмы получили организаторы финпирамиды в Актобе
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 24 ИЮНЯ - Суд приговорил трех организаторов финансовой пирамиды в Актобе к длительным срокам заключения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Потерпевшими по делу признаны около 10 тысяч горожан. Следствие установило, что люди вкладывали минимум 300 тысяч тенге. 
 
Мошенники обещали им выплатить вдвое, а то и втрое больше через несколько месяцев, информирует телеканал "Астана".
 
В сумме актюбинцы вложили в финпирамиду более 10 миллиардов тенге наличными. 
 
Основателей пирамиды задержали в феврале 2020 года. Двое - граждане России, один - житель Актобе. Они отправятся за решетку, но обязаны вернуть все деньги потерпевшим
 

Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Литвиненко назначено 12 лет, Москвину 9 лет, Казыбаеву 6 лет лишения свободы. Также всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - сообщила пресс-секретарь актюбинского облсуда Гульжанар Отарбаева.


Напомним, в РК планируют ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.
 

Ущерб государству в 1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов нанес житель Шымкента

23.06.2022, 10:55 30126
ШЫМКЕНТ. 23 ИЮНЯ - Ущерб государству в 1 миллиард тенге нанес житель Шымкента, занимаясь выпиской фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Житель Шымкента образовал 6 компаний, общий оборот которых в период с 2019 по 2021 годы превысил 3 миллиарда тенге.

В результате незаконной деятельности в государственный бюджет не поступило более 1 миллиарда тенге в виде налогов, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК. 
 
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. 
 
Группа обнальщиков нанесла ущерб государству в 490 миллионов тенге.
 

Задержан экс-зампред КНБ - директор Пограничной службы

22.06.2022, 19:35 38481
Задержан экс-зампред КНБ - директор Пограничной службы
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - КНБ сообщил о задержании бывшего заместителя председателя КНБ - директора Пограничной службы Дархана Дильманова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

22 июня в рамках проводимого КНБ досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ - директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица", - сообщает пресс-служба комитета.

 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

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