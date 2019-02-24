Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы проверяет сообщение о бомбе в отделении банка на проспекте Аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время силы экстренных и оперативных служб города Алматы проверяют сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из банков, расположенных по проспекту Аль-Фараби", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По информации ведомства, проводится эвакуация персонала и посетителей банка. Экипажи дорожно-патрульной полиции осуществляют отвод транспортных средств. Специалистами проводится комиссионный осмотр здания.

Департамент полиции призывает граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, корректировать маршруты своего передвижения, сохранять спокойствие и руководствоваться информацией исключительно из официальных источников.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства