Шымкент. 15 августа. Kazakhstan Today - Полиция завела уголовное дело по факту гибели подростка после лечения у целителя в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

"Сотрудниками департамента полиции города Шымкента проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение причин, которые привели к гибели 13-летнего подростка 12 августа текущего года. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Шымкента.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).

Как сообщалось ранее, ребенок 2006 года рождения скончался вечером 12 августа до приезда скорой помощи . По одной из версий, подросток мог погибнуть из-за того, что лечение перелома руки ему осуществлял народный целитель. Известно, что к целителю подростка привели родители. Нетрадиционная медицина не только не принесла облегчения, но и погубила мальчика.

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