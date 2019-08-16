Полиция завела уголовное дело по факту гибели подростка после лечения у целителя в Шымкенте

"Сотрудниками департамента полиции города Шымкента проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение причин, которые привели к гибели 13-летнего подростка 12 августа текущего года. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Шымкента.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).
Как сообщалось ранее, ребенок 2006 года рождения скончался вечером 12 августа до приезда скорой помощи. По одной из версий, подросток мог погибнуть из-за того, что лечение перелома руки ему осуществлял народный целитель. Известно, что к целителю подростка привели родители. Нетрадиционная медицина не только не принесла облегчения, но и погубила мальчика.
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