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В Шымкенте подросток скончался после лечения у целителя

14.08.2019, 15:55 20305
В Шымкенте подросток скончался после лечения у целителя
Фото: https://otyrar.kz
Шымкент. 14 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте 13-летний подросток скончался после лечения у целителя, передает Kazakhstan Today.
 
Ребенок 2006 года рождения скончался вечером 12 августа до приезда скорой помощи. По одной из версий, подросток мог погибнуть из-за того, что лечение перелома руки ему осуществлял народный целитель, пишет otyrar.kz.
 
Известно, что к целителю подростка привели родители. Нетрадиционная медицина не только не принесла облегчения маленькому шымкентцу, но и погубила мальчика. На месте происшествия работала следственная группа Енбекшинского РОП.
 
Как сообщалось ранее, трех "целительниц" оштрафовали за нетрадиционное лечение горожан в Петропавловске. 
 
 

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