В Шымкенте подросток скончался после лечения у целителя

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Ребенок 2006 года рождения скончался вечером 12 августа до приезда скорой помощи. По одной из версий, подросток мог погибнуть из-за того, что лечение перелома руки ему осуществлял народный целитель, пишет otyrar.kz.
Известно, что к целителю подростка привели родители. Нетрадиционная медицина не только не принесла облегчения маленькому шымкентцу, но и погубила мальчика. На месте происшествия работала следственная группа Енбекшинского РОП.
Как сообщалось ранее, трех "целительниц" оштрафовали за нетрадиционное лечение горожан в Петропавловске.
Житель Алматинской области скончался после пятидневной процедуры "изгнания бесов".
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