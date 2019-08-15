В Шымкенте подросток скончался после лечения у целителя

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Шымкент. 14 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте 13-летний подросток скончался после лечения у целителя, передает Kazakhstan Today.

Ребенок 2006 года рождения скончался вечером 12 августа до приезда скорой помощи. По одной из версий, подросток мог погибнуть из-за того, что лечение перелома руки ему осуществлял народный целитель, пишет otyrar.kz .

Известно, что к целителю подростка привели родители. Нетрадиционная медицина не только не принесла облегчения маленькому шымкентцу, но и погубила мальчика. На месте происшествия работала следственная группа Енбекшинского РОП.

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